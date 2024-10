Un flop de l'OM bientôt transféré pour 15M€ ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Transféré à Crystal Palace l'été dernier, Ismaïla Sarr pourrait être déjà revendu, pour la même somme, lors du prochain mercato hivernal. Malgré son faible temps de jeu en Premier League, l'international sénégalais susciterait la convoitise d'un cador : le Milan AC. Une porte de sortie surprenante, qui pourrait bien faire les affaires de l'ancien marseillais.

L’air familier de la Premier League n’aura donc eu aucun effet sur les prestations d’Ismaïla Sarr. Vendu à Crystal Palace cet été, le joueur sénégalais galère sous les ordres d’Oliver Glasner à Londres. Excepté une rencontre face à Liverpool, l’ancien de l’OM a toujours débuté sur le banc en Premier League. Pour Salim Baungally, Sarr est déjà en grand danger.

Le calvaire continue pour Sarr

« Il est peu présent et pèse peu dans le jeu de Palace pour le moment. Il n’est pas non plus aidé par une équipe qui semble totalement amorphe. Peut-être qu’un nouveau coach pourra donner un nouvel élan à l’équipe et à Ismaïla Sarr. Mais pour être honnête, aujourd’hui, Sarr ce n’est pas top. Loin de là » a confié le spécialiste du football anglais à Foot Mercato.

Le Milan AC va le sauver ?

Malgré les difficultés rencontrées par Sarr, un grand club européen chercherait à s’attacher ses services. Selon la Gazzetta dello Sport, le Milan AC serait prêt à racheter son contrat pour 15M€ en janvier prochain. Ce transfert pourrait être possible, surtout si Glasner reste aux manettes.