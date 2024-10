Mercato - OM : La mèche a été vendue pour le prochain transfert ?

Arnaud De Kanel

Mehdi Benatia connaît parfaitement les rouages du football italien. Cette expertise précieuse pourrait bien l’amener à porter son regard sur un jeune talent évoluant actuellement en Serie A. D'ailleurs, c’est du côté de Vérone qu’un émissaire de l'OM aurait été aperçu, venu observer de près les prestations de Reda Belahyane.

En plus de la nomination de Roberto De Zerbi comme nouvel entraîneur, l'OM a frappé fort sur le marché des transferts, accueillant pas moins de onze recrues. La liste est longue avec Geronimo Rulli, Jonathan Rowe, Elye Wahi, Neal Maupay, Jeffrey de Lange, Valentin Carboni, Derek Cornelius, Pierre-Emile Højbjerg, Mason Greenwood, Ismaël Koné et Lilian Brassier. Et comme si cela ne suffisait pas, quelques jours plus tard, c'est Adrien Rabiot, libre après son départ de la Juventus, qui est venu renforcer les rangs marseillais. Un remaniement complet pour un OM qui semble armé pour viser haut cette saison. Mais le club phocéen n'est pas rassasié et serait parti observer un espoir du football marocain.

Des émissaires de l'OM aperçus en Italie

D’après les informations rapportées par Tutto Mercato Web, le jeune milieu de terrain Reda Belahyane aurait attiré l’attention des recruteurs marseillais lors du match entre l'Hellas Vérone et Venise (victoire 2-1). Formé au Red Star puis à l'OGC Nice, le joueur de 20 ans s'est expatrié en Italie en janvier dernier. Depuis, il enchaîne les bonnes performances et réalise un début de saison remarquable avec son club. Ses efforts n'ont pas échappé à Walid Regragui, qui pourrait bien l'inclure dans la prochaine liste du Maroc. Mehdi Benatia en ferait une affaire personnelle.

Une piste de Benatia

Selon les révélations d’Hakim Zhouri, Mehdi Benatia avait déjà montré un vif intérêt pour le milieu de terrain lors du dernier mercato estival. L’OM semble donc avoir toujours un œil attentif sur ce talent prometteur, et ce, depuis plusieurs mois. L'intervention de Benatia pourrait à nouveau tout changer.