Mbappé - PSG : Al-Khelaïfi sort du silence, c’est brutal

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très discret depuis l'annonce du départ de Kylian Mbappé, qui s'est engagé libre avec le Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi est sorti du silence. De façon très brève, le président du PSG assure qu'il souhaite se «concentrer sur ceux qui sont» au sein de l'effectif parisien, tout en rappelant que le projet initié ces dernières années avec Luis Enrique est «incroyable».

L'été dernier, Kylian Mbappé a quitté le PSG. Libre de tout contrat, il s'est engagé avec le Real Madrid où il était attendu depuis de très nombreuses années. Et le Bondynois n'est pas parti en très bon terme avec le club de la capitale puisqu'il est toujours engagé dans une procédure pour récupérer 55M€. Présenté comme très énervé par cette situation en privé, Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole.

Le Real Madrid prépare une folie pour son chouchou, Mbappé va être jaloux https://t.co/Jj7ShB5Ecj pic.twitter.com/ezXRSIap7b — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

«Je n'aime pas parler des joueurs qui ne sont pas dans mon équipe»

En effet, lors de l'Assemblée Générale de l'ECA, rapportée par AS, Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé sur le projet du PSG sans Kylian Mbappé. Et le président du club parisien n'a pas souhaité s'étaler sur le sujet : « Je n'aime pas parler des joueurs qui ne sont pas dans mon équipe, je préfère me concentrer sur ceux qui y sont ». Le message est assez clair.

«Le projet est incroyable»

D'ailleurs, dans la même intervention, Nasser Al-Khelaïfi ajoute que malgré le départ de Kylian Mbappé, le projet initié par le PSG ces derniers mois est incroyable. « C'est un entraîneur fantastique. Le meilleur, pour moi. Un grand entraîneur et une grande personne aussi. Nous sommes très heureux avec lui. Le projet est incroyable », ajoute le dirigeant qatari.