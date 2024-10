Surprise, cet attaquant du PSG fait mieux que Mbappé

Amadou Diawara

Ces derniers mois, Randal Kolo Muani affiche une grande forme avec l'équipe de France. En effet, l'attaquant du PSG a inscrit cinq buts lors de ses treize derniers matchs avec les Bleus. D'ailleurs, Randal Kolo Muani est plus réaliste que Kylian Mbappé, qui n'a marqué qu'à deux reprises sur la même période.

S'il est en grande difficulté avec le PSG, Randal Kolo Muani réalise des prouesses en équipe de France ces derniers mois. En effet, l'attaquant de 25 ans se montre très souvent décisif avec les Bleus de Didier Deschamps.

Le mercato du PSG relancé par une grave blessure https://t.co/KhFRFqSAVK pic.twitter.com/jXpEbTWThL — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

Kolo Muani a inscrit 5 buts en 13 matchs

Comme précisé par Le Parisien, Randal Kolo Muani a inscrit cinq réalisations lors des treize derniers matchs de l'équipe de France. Un ratio qui fait de lui le meilleur buteur des Bleus sur cette période. Kylian Mbappé, capitaine et numéro 10 de Didier Deschamps, n'ayant marqué qu'à deux reprises. D'ailleurs, l'attaquant du Real Madrid a inscrit l'un de ses buts sur penalty.

Mbappé a marqué deux fois

Malheureusement pour Randal Kolo Muani, il n'a pas du tout la même réussite avec le PSG. En effet, l'international français peine à obtenir des titularisations sous la houlette de Luis Enrique. Et lorsqu'il figurait dans le XI du PSG face à l'OGC Nice le 6 octobre, Randal Kolo Muani a été sorti dès la mi-temps. Mais à en croire Le Parisien, il n'y a aucune rupture entre Luis Enrique et son numéro 23. D'ailleurs, Randal Kolo Muani et le PSG ne voudraient pas se séparer lors du prochain mercato hivernal.