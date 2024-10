Mercato - PSG : Incroyable, le Real Madrid fait capoter un transfert !

Thomas Bourseau

Les routes du PSG et du Real Madrid se sont croisées à de multiples reprises ces dernières années sur le marché des transferts. Pour ce qui est du dossier Frenkie de Jong, qui a tourné en la faveur du FC Barcelone en 2019, le Real Madrid a joué un rôle indirect, mais phare dans le dénouement de cette opération. Au grand dam du Paris Saint-Germain.

Le Real Madrid est connu pour jouer de sales tours au Paris Saint-Germain sur le marché des transferts. Le feuilleton Kylian Mbappé est le dossier le plus connu qui a finalement tourné en faveur du club merengue. Avant cela, on peut citer les opérations Jude Bellingham, Endrick, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga ou encore David Alaba. Sans le vouloir, le champion d’Europe a privé le PSG de Frenkie de Jong.

«J’ai su lors du match Real Madrid / Ajax où il avait été énorme qu’il fallait vraiment l’avoir dans notre écurie »

A l’hiver 2019, le Real Madrid était opposé à l’Ajax Amsterdam de Frenkie de Jong et d’Erik Ten Hag en 1/8ème de finale de la Ligue des champions. Les performances du club néerlandais face au tenant du titre (2-1 et 4-1) ont impressionné le PSG, mais aussi le FC Barcelone. C’est en effet ce qu’Eric Abidal, directeur sportif du Barça à l’époque, a fait savoir en interview pour Free Foot. « Le recrutement dont je suis le plus fier, c’est Frenkie de Jong. Je sais qu’à l’époque il avait un accord avec pas mal de clubs, notamment le Paris Saint-Germain. Et j’ai su lors du match Real Madrid / Ajax (ndlr 1/8ème de finale de Ligue des champions 2018/2019) où il avait été énorme qu’il fallait vraiment l’avoir dans notre écurie ».

«Son rêve c’était de jouer au Barça»

Eric Abidal a par la suite pris le temps d’expliquer que Frenkie de Jong avait déjà donné son aval au PSG après une discussion avec l’entraîneur parisien à ce moment-là qui était Thomas Tuchel. Néanmoins, le FC Barcelone a su inverser la tendance. « Mais voilà, je pense que dans ce métier, l’important c’est l’information. Et son rêve c’était de jouer au Barça. Il m’a dit : « Voilà je n’ai pas parlé avec l’entraîneur du Barça. C’est certainement pour ça que j’avais pris la décision d’aller au Paris Saint-Germain parce que j’avais parlé à l’époque avec (Thomas) Tuchel ». Et je lui ai simplement dit : le Barça, c’est l’institution qui te signe, ce n’est pas l’entraîneur. Et la seconde chose : au prix du transfert, sache que tu seras titulaire indiscutable parce que les joueurs ont toujours ce doute-là. Ca n’a pas été facile, mais on a réussi à atteindre nos objectifs ».