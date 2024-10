Mercato - PSG : Grande nouvelle pour ce transfert à 80M€ !

Pierrick Levallet

Le mercato promet encore d’être animé du côté du PSG cet hiver. Le club de la capitale n’a recruté personne cet été pour remplacer Kylian Mbappé, et pourrait donc corriger le tir en janvier prochain. Les dirigeants parisiens pourraient notamment relancer le dossier Victor Osimhen, surtout que la concurrence semble nettement moins importante qu’avant.

Le départ de Kylian Mbappé a laissé un grand vide dans le vestiaire du PSG, et le club de la capitale n’a pas réussi à le combler cet été. Les dirigeants parisiens pourraient toutefois corriger le tir dès cet hiver. Victor Osimhen aurait la possibilité de rompre son prêt à Galatasaray si jamais un club se manifeste pour son transfert. Les Rouge-et-Bleu pourraient donc relancer le dossier d’ici quelques semaines.

Chelsea abandonne le dossier Osimhen ?

Et d’après les informations de Caught Offside, le PSG devrait avoir une concurrence nettement moins importante pour Victor Osimhen. Alors que Naples ne réclamerait plus que 80M€ pour le buteur de 25 ans, Chelsea ne serait plus vraiment sur le dossier. Les Blues seraient notamment refroidis par le prix, toujours trop élevé à leur goût, de l’international nigérian.

Le PSG forcé de relancer le feuilleton cet hiver ?

Reste maintenant à voir si le PSG décidera de relancer la piste Victor Osimhen. Les dirigeants parisiens souhaitaient donner une deuxième chance à Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Mais le premier n’arrive toujours pas à s’imposer, tandis que le deuxième s’est blessé à la cheville en début de saison. Cela pourrait peser dans la balance à l’approche du mercato hivernal. À suivre...