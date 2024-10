Mercato - PSG : La presse italienne annonce une grande nouvelle !

Axel Cornic

Actuellement avec l’équipe de France pour préparer les rencontres face à Israël et la Belgique, Theo Hernandez se retrouve à un tournant de sa carrière. Son contrat se termine en effet en juin 2026 et si l’AC Milan aimerait le convaincre de prolonger, il pourrait bien être mis sur le marché dans quelques mois, avec le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich qui seraient à l’affût.

Ces dernières années, le PSG a changé de cap. Le projet semble en effet vouloir s’appuyer sur un socle solide d’internationaux ou de jeunes talents français et on a ainsi vu Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez ou encore Bradley Barcola ou encore Randal Kolo Muani débarquer récemment. Mais ce n’est pas fini, puisqu’une nouvelle occasion en or pourrait bientôt se présenter.

Theo Hernandez ne dirait pas non au PSG

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez ne dirait pas non au PSG, où il retrouverait d’ailleurs son grand-frère. La latéral gauche de 27 ans serait heureux à l’AC Milan, mais en cas de départ la destination parisienne serait vraisemblablement très appréciée. A noter que le quotidien parle également d’un possible départ au Bayern Munich, qui pourrait perdre Alphonso Davies et qui serait un autre club apprécié par l’international français.

Une prolongation compliquée à Milan ?

Pour le moment, l’AC Milan souhaiterait surtout le prolonger, mais la tâche ne s’annonce pas si simple. La Gazzetta nous apprend en effet que l’agent de Theo Hernandez réclamerait un salaire supérieur à 8M€ net par an pour signer un nouveau contrat, soit le double de ce qu’il gagne actuellement. Beaucoup trop pour le club milanais, où le joueur le mieux payé est Rafael Leão avec 7M€ net par an. Rien ne semble encore être définitif, mais si les deux parties ne se rapprochent pas très vite, le latéral gauche français pourrait bien être mis sur le marché d’ici le prochain mercato estival.