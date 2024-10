Mercato : L’OM observe un crack marocain !

Axel Cornic

Cet été, l’Olympique de Marseille a décidé de faire le ménage au sein de son effectif, afin de repartir sur un tout nouveau projet avec Roberto De Zerbi. Plus d’une dizaine de nouveaux visages ont ainsi débarqué au club et surtout pas mal de jeunes, avec la direction marseillaise qui semble bien décidée à poursuivre sur cette lancée.

Les derniers mois ont été bouillants à Marseille et l’hiver pourrait également être très chaud. Plusieurs pistes sont déjà annoncées pour le mercato hivernal et c’est notamment le cas avec la folle rumeur Paul Pogba, qui a vu sa suspension être réduite à 18 mois et qui pourrait relancer sa carrière à l'OM.

Belahyane dans le viseur de l’OM

Mais cela n’empêche pas les Marseillais de continuer dans leur rajeunissement de l’effectif, avec un très jeune espoir qui serait suivi en Serie A. Les médias italiens ont récemment parlé d’un intérêt prononcé de l’OM pour Reda Belahyane, milieu défensif arrivé en provenance de l’OGC Nice en janvier 2024 et qui est l’une des révélations de ce début de saison en Italie, sous les couleurs de l’Hellas Verona.

L’une des surprises de la Serie A

D’après les informations de Il Corriere di Verona, des observateurs de l’OM auraient effectivement été aperçus ces dernières semaines lors des matchs de l’Hellas Verona. Les Marseillais ne seraient toutefois pas seuls sur le coup, puisque des observateurs de Chelsea seraient également présents pour suivre les prestations de Reda Belhyane.