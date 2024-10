Mercato - OM : Nouvelle bombe à l’étranger sur Pogba !

Axel Cornic

Alors qu’il a initialement été condamné à quatre ans, Paul Pogba a récemment vu sa suspension être réduite à 18 mois par le Tribunal arbitral du sport. Il pourra donc rejouer en 2025 et devrait même être sur le marché, puisque la Juventus et son entourage seraient en train de travailler à une rupture de contrat. Et du côté de l’Olympique de Marseille on semble avoir flairé la belle occasion…

Après quasiment deux ans et demi sans jouer avec régularité, Paul Pogba va retrouver les terrains. Le TAS a décidé de réduire sa suspension et le Champion du monde 2018 pourrait donc rejouer à partir de mars 2025, ce qui marquera la fin d’un très long calvaire. Mais dans quel club ? Car s’il est sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2026, il ne devrait vraisemblablement pas rester à Turin.

Nouveau départ pour Pogba

La presse italienne assure en effet que les deux parties négocieraient depuis quelques temps une rupture de contrat à l’amiable. Il faut dire que depuis sa suspension beaucoup de choses ont changé au sein de la Juventus, notamment avec l’arrivée de Thiago Motta. Mais c’est surtout de son salaire annuel brut de 11M€ que les Bianconeri aimeraient se débarrasser au plus vite.

L’OM est dans le coup !

Pour relancer sa carrière, Paul Pogba pourrait bien décider de passer pour la première fois de sa carrière en Ligue 1. Son ancien coéquipier Patrice Evra a récemment lancé l’hypothèse OM sur les ondes de RMC Sport, mais cette piste semble bel et bien se confirmer. D’après les informations du journaliste ivoirien Malick Traoré, le club phocéen serait en discussion avancées avec l’entourage de l’international français depuis plusieurs semaines, pour une signature en janvier.