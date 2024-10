PSG : La succession de Mbappé relancée par une folie à 100M€ ?

Pierrick Levallet

Le départ de Kylian Mbappé a laissé un grand vide au PSG, que le club de la capitale cherche naturellement à recruter un nouvel attaquant pour le combler. Les dirigeants parisiens surveilleraient ainsi la situation d’Erling Haaland. Le dossier pourrait d’ailleurs être relancé par Manchester City, qui lui cherche un éventuel remplaçant.

Après sept ans passés au PSG, Kylian Mbappé a estimé qu’il était temps pour lui de passer à autre chose. Le natif de Bondy a alors refusé de prolonger son contrat dans la capitale pour signer libre au Real Madrid. Les Rouge-et-Bleu se sont donc mis en quête d’un nouvel attaquant pour le remplacer. Et la direction parisienne garderait un œil très attentif sur Erling Haaland, sous contrat jusqu’en juin 2027 à Manchester City.

PSG : Luis Enrique négocie son transfert au téléphone, rien ne se passe comme prévu ! https://t.co/utUq7iPeHk pic.twitter.com/NRglhOxzoe — le10sport (@le10sport) October 8, 2024

Le PSG garde un oeil sur Haaland

En effet, le Norvégien ne serait pas contre se lancer un nouveau défi hors de la Premier League d’après certaines rumeurs. Le PSG serait encore intéressé par ses services et suivrait donc sa situation de très près. Le Real Madrid serait également sur le coup pour l’associer à un certain Kylian Mbappé. Erling Haaland, lui, est pleinement concentré sur la saison en cours et ne tranchera que le moment venu pour son avenir.

Manchester City cherche déjà son successeur ?

Son dossier pourrait toutefois être relancé directement par Manchester City. Les Cityzens scruteraient le mercato à la recherche d’un éventuel successeur d’Erling Haaland en cas de départ de ce dernier d’après Caught Offside. Le club anglais aurait ainsi coché le nom de Viktor Gyökeres sur sa liste. Le buteur suédois, estimé à 100M€, aurait le profil idéal pour remplacer Erling Haaland à Manchester City. Mais les Sky Blues ne seraient pas seuls. Arsenal serait aussi intéressé par les services de l’attaquant du Sporting CP, tout comme Chelsea. Le PSG suivra cette affaire de très près, dans l’optique de savoir si la voie sera libre ou non pour Erling Haaland. À suivre...