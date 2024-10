Mercato - OM : Longoria lance un avertissement pour 2025

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pablo Longoria l’a souvent répété, il n’aime pas avoir des joueurs qui arrivent à un an de la fin de leur contrat. L’été dernier, l’OM a réussi à se séparer de ceux dans cette situation, à l’image de Jordan Veretout et Samuel Gigot, à l’exception de Chancel Mbemba. Le club ne compte pas céder dans son conflit qui l’oppose à l’international congolais et veut faire de ce dernier un exemple.

Deux ans après son arrivée en provenance du FC Porto, la situation de Chancel Mbemba a bien changé. Considéré comme un cadre et un leader de l’OM, le défenseur âgé de 30 ans est aujourd’hui mis au placard et écarté du groupe professionnel. Contrairement aux autres indésirables, Samuel Gigot, Jordan Veretout et Pau Lopez, l'international congolais (85 sélections) a refusé de s’en aller l’été dernier, malgré la volonté du club de s’en séparer.

Mbemba saisit la commission de discipline de la LFP

La relation entre l’OM et Chancel Mbemba est très tendue. Ce dernier avait été mis à pied après son altercation avec Ali Zarrak, proche de Mehdi Benatia et en charge de l’équipe réserve, avec qui le joueur s’entraîne depuis le mois de juillet. Ayant refusé de se rendre à un examen médical programmé par le club, Chancel Mbemba a une nouvelle fois été mis à pied, avec retenue sur salaire. Comme indiqué par La Provence, il a saisi lundi la commission de discipline de la LFP pour faire valoir ses droits.

« C’est un message envoyé aux autres pour l’été prochain »

L’entourage de Chancel Mbemba s’étonne du traitement qui lui est réservé. Contrairement à ce que prévoit la Charte du football, il n’a pas été réintégré au groupe professionnel et n’a pas accès à la cantine et à la salle de musculation de l’OM. Mais le club a visiblement décidé de faire de son cas un exemple et ne semble pas enclin à céder. Pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia, Chancel Mbemba n’a plus d’avenir à l’OM, dont il ne portera plus le maillot. Une sorte d’avertissement adressé aux autres joueurs. « C’est un message envoyé aux autres pour l’été prochain », a-t-on indiqué à La Provence.