OM : Il enchaine les sanctions, bientôt le licenciement ?

Arnaud De Kanel

Chancel Mbemba, autrefois pilier de la défense de l'OM, semble désormais en disgrâce. Le roc congolais, qui a longtemps incarné la solidité marseillaise, voit aujourd'hui son avenir au club sérieusement remis en question. Cet été, les dirigeants de l'OM ont cherché à lui trouver une porte de sortie, sans succès. Mais la situation pourrait rapidement évoluer : un départ du joueur n'est plus à exclure, cette fois sous la forme d’un licenciement pur et simple.

L’arrivée de Roberto De Zerbi à la tête de l’Olympique de Marseille a chamboulé bien des plans au sein de l'effectif. Plusieurs joueurs ont été invités à faire leurs valises cet été, sous la direction de Pablo Longoria, qui a établi une liste de joueurs non désirés. Parmi eux, on retrouve des noms bien connus comme Samuel Gigot, Azzedine Ounahi, Chancel Mbemba, Jordan Veretout et Ulisses Garcia. Si certains de ces joueurs ont réussi à rebondir en trouvant un nouveau point de chute, d'autres, à l'image de Chancel Mbemba, sont restés. Cependant, malgré sa présence à l'OM, le défenseur congolais ne semble pas près de retrouver les terrains sous les couleurs marseillaises puisqu'il enchaine les sanctions et pourrait bientôt se faire licencier.

Mbemba encore mis à pied

Chancel Mbemba, toujours sous contrat avec l'Olympique de Marseille, traverse une période mouvementée. Écarté du groupe principal dirigé par Roberto De Zerbi, le défenseur congolais s'entraîne désormais avec l'équipe réserve après avoir été mis à pied par le club. Ce choix fait suite à une altercation avec Ali Zarrak, proche collaborateur de Medhi Benatia, figure influente au sein de l'OM. Mais la situation de l'ancien joueur du FC Porto a pris une tournure encore plus délicate ce week-end. Alors que le staff médical du club lui avait fixé deux rendez-vous pour évaluer l'état de son genou, blessé depuis plusieurs semaines, Mbemba a tout simplement manqué à l'appel. Ainsi, l'OM l'a de nouveau mis à pied. Un enchainement de sanctions qui pourrait déboucher sur la punition ultime pour un salarié.

Vers un licenciement de Mbemba ?

Le défenseur congolais Chancel Mbemba pourrait être sur le point de vivre un tournant décisif dans son aventure marseillaise. En effet, le joueur est convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction, un processus qui pourrait déboucher sur son licenciement. Si la décision venait à se confirmer, ce serait une fin amère pour un joueur qui avait su se faire une place de choix à l'OM.