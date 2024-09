«Jouer à l’OM, c'est inconcevable» : Adrien Rabiot retourne sa veste !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Assurément l'un des meilleurs titis parisiens sortis du centre de formation, Adrien Rabiot a débuté sa carrière professionnelle avec le PSG. Le milieu de terrain a connu beaucoup d'aventures avec le club de la capitale et l'histoire s'est assez mal terminée. A tel point qu'il s'apprête aujourd'hui à revenir sur ses déclarations concernant le fait de ne jamais porter le maillot de l'OM, où il va s'engager prochainement.

A 29 ans, Adrien Rabiot va connaître une nouvelle aventure. L'annonce a surpris tout le monde ce dimanche soir : l'international français dispose d'un accord de principe avec l'OM. Le Français, libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus cet été, n'envisageait pas du tout cette possibilité quand il évoluait encore sous les couleurs du PSG.

« C'est inconcevable »

En débutant sa carrière pro en 2012 à 17 ans à peine, Adrien Rabiot a attiré l'œil de pas mal de clubs, à commencer par l'OM qui s'était positionné sur le dossier en 2013. Quelques années plus tard, l'homme aux 48 sélections en Equipe de France avait fait de grosses révélations sur cet intérêt marseillais. « Pour moi, ce n'était pas envisageable. Au début, j'en avais parlé avec ma famille et mes frères, je pensais même que c'était une blague. Aller jouer à Marseille, c'est inconcevable. Porter ce maillot ? Non, ce n'est pas possible » déclarait-il dans une interview à La Provence en 2016.

Rabiot à l'OM, un coup surprise

Incapable de trouver une porte de sortie après la Juve, Adrien Rabiot est attendu dans les prochaines heures à Marseille et c'est une grosse surprise car l'information n'est tombée que ce dimanche soir. Le milieu de terrain devrait signer un contrat de deux ans avec le club de la cité phocéenne. S'il a l'occasion de jouer ce jour-là, les retrouvailles avec le PSG le 27 octobre prochain s'annoncent déjà électriques...