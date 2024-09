Mercato - PSG : Coup de froid pour la signature d’une star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a connu plusieurs échecs sur le mercato. L’un d’entre eux se nomme Joshua Kimmich, que le club parisien a tenté d’arracher au Bayern Munich. Alors que le milieu de terrain allemand est en fin de contrat à l’issue de cette saison, le conseiller sportif Max Eberl a jeté un coup de froid en annonçant que le joueur de 29 ans devrait rester en Bavière.

Le mercato estival du PSG aura été marqué par les arrivées de plusieurs jeunes joueurs prometteurs comme João Neves, Désiré Doué, ou encore Willian Pacho. Pourtant, Paris a également lorgné des profils plus expérimentés, comme Joshua Kimmich. En fin de contrat en juin 2025 avec le Bayern Munich, le capitaine de l’équipe nationale allemande n’était pas opposé à un départ. Mais depuis, la situation a évolué.

Le Bayern Munich veut prolonger Joshua Kimmich

« Il y a eu un premier échange sur une prolongation de contrat avec Joshua », déclarait ainsi le conseiller sportif Max Eberl en août dernier à propos d’une prolongation de Joshua Kimmich. « Ce fut une conversation très bonne et positive. Nous aurons d’autres discussions. Je pense que la perception générale en Allemagne ne lui rend pas vraiment justice. Joshua a été un joueur important pour le FC Bayern pendant de nombreuses années et devrait continuer à l’être à l’avenir ». Ce dimanche, le dirigeant du Bayern Munich a confirmé que l’avenir de la star de 29 ans devrait s’écrire en Bavière.

« Je pense qu'il se sent très, très bien à Munich »

« Si Josh en a envie ? (de rester, ndlr) Je pense qu'il se sent très, très bien à Munich. Plusieurs entretiens ont été menés avant la saison, notamment pour savoir s'il a toujours cette flamme pour le Bayern Munich - il l'a - on le voit aussi sur le terrain, on le voit aussi dans les vestiaires, comment il se comporte et bien sûr, maintenant, il y a bien sûr les détails contractuels qui doivent être réglés », a lâché Max Eberl dans l’émission Sport1-Doppelpass. « Je suis disponible pour négocier avec le club. C’est toujours bon d’entendre le soutien du club. Je profite du moment. C’est important de gagner les matchs », a déclaré le joueur de son côté.