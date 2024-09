Transfert à 80M€, l'avenir d'un crack du PSG déjà scellé ?

Alexis Brunet

Après avoir été prêté au RB Leipzig la saison dernière, Xavi Simons a décidé de revenir au sein du club allemand pour continuer sa progression. Le PSG a donc de nouveau prêté son milieu offensif, mais il aurait déjà acté son transfert pour l’été prochain. Le Néerlandais pourrait rejoindre le championnat anglais, pour plus de 80M€.

Fort de son prêt réussi au RB Leipzig, Xavi Simons avait la cote sur le marché des transferts cet été. De nombreux clubs ont tenté leur chance, mais c’est finalement l’écurie Red Bull qui a obtenu gain de cause une nouvelle fois. Le PSG a prêté le milieu offensif, sans option d’achat. Il doit donc revenir à Paris l’été prochain, mais y restera-t-il ?

Le RB Leipzig ne pourra probablement pas conserver Simons

D’après la journaliste Yvonne Gabriel, qui s’est exprimée dans le podcast Bayern Insider, le RB Leipzig aimerait bien pouvoir garder Xavi Simons après son prêt. Problème, le club allemand ne devrait pas avoir les moyens de conserver le joueur du PSG. « Au RB Leipzig, on est naturellement ravi que Xavi Simons reste un an de plus. Le patron espère que sa mentalité brutale sera transmise à l'ensemble de l'équipe et qu'elle lui permettra au mieux de remporter des titres. Quoi qu'il en soit, il est déjà clair que les chances de voir Xavi rester à Leipzig au-delà de cette saison sont très, très minces. »

Un transfert à 80M€ pour Xavi Simons ?

Toujours selon Yvonne Gabriel, le PSG souhaiterait vendre Xavi Simons l’été prochain. Le club de la capitale pourrait obtenir plus de 80M€ pour le Néerlandais et seulement des clubs de Premier League pourraient offrir une telle somme à Paris. « Le PSG, qui a encore un contrat jusqu'en 2027, aimerait le vendre l'année prochaine, mais Xavi se voit dans un club encore plus grand. Son prix, qui dépasse déjà les 80 millions d'euros selon les rumeurs, est utopique pour Leipzig. Mais avec des sommes pareilles, la Premier League, financièrement très forte, entre naturellement en jeu. La destination rêvée de Xavi, comme on dit. »