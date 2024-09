Mercato - OM : Un transfert à 11,5M€ déjà programmé ?

Arnaud De Kanel

Plus en odeur de sainteté du côté de l'OM, Azzedine Ounahi a plié bagages début septembre pour rallier la Grèce et le Panathinaïkos. Le milieu de terrain marocain y a été prêté contre 500 000€ mais il pourrait y rester définitivement. En effet, une option d'achat à 11,5M€ a été incluse dans l'opération.

L'OM aura dû attendre la fin du mercato en France pour se débarrasser de deux milieux de terrain. En effet, Jordan Veretout et Azzedine Ounahi ont filé après le 30 août, pour l'OL et le Panathinaïkos. Seulement prêté, le Marocain pourrait malgré tout être transféré en échange d'un chèque de 11,5M€.

Le calvaire est terminé pour Ounahi

Azzedine Ounahi a donc rebondi au Panathinaïkos où il tentera de se relancer après une année et demie éprouvante à l'OM. « C’est vrai que la saison dernière, c’était très compliqué pour moi. J’ai eu la blessure qui était toujours là, j’ai eu des trucs très personnels et c’étaient choses en dehors du foot qui m’ont impacté. Il y a aussi que je n’ai pas assez travaillé et ça je l’assume. Je n’ai pas assez travaillé pour être dans les meilleures conditions et à mon meilleur niveau. Maintenant, comme je l’ai dit, je ne vais pas commettre les mêmes erreurs, je suis venu avec une nouvelle mentalité, je suis venu avec une détermination et pour aider le club à atteindre les objectifs cette saison », confiait Ounahi lors de son arrivée en Grèce.

Une option d'achat supérieure à 10M€

Le milieu de terrain marocain pourrait même rapporter un beau chèque à l'OM l'été prochain puisque son prêt contient une option d'achat de 11,5M€. Elle n'est pas obligatoire mais le Panathinaïkos pourrait la lever si Azzedine Ounahi donne pleinement satisfaction. Quoiqu'il en soit, on voit mal comment il pourrait revenir se relancer à l'OM, encore plus après une saison décevante en Grèce. Affaire à suivre...