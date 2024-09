Mercato - OM : De Zerbi vide son sac après sa signature

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, Roberto De Zerbi a pris la place de Jean-Louis Gasset sur le banc de l'OM. Arrivé il y a seulement quelques mois à Marseille, le coach italien est déjà comme un poisson dans l'eau au Vélodrome. Après la victoire de son équipe face à l'OGC Nice ce samedi, Roberto De Zerbi a fait part de son immense bonheur d'entrainer l'OM.

Arrivé à l'OM en février, Jean-Louis Gasset a signé un contrat d'entraineur intérimaire jusqu'au 30 juin. Alors que le coach de 70 ans a pris sa retraite, Pablo Longoria s'est offert les services de Roberto De Zerbi, qui s'est engagé pour une durée de trois saisons.

De Zerbi est aux anges à l'OM

Invaincu avec l'OM depuis son arrivée, Roberto De Zerbi semble avoir déjà trouvé la bonne formule. Epanoui à Marseille, le coach italien s'est enflammé pour sa signature après la victoire face à l'OGC Nice ce samedi (2-0).

«Je suis heureux à Marseille»

« Je suis très content de l’énergie, avec le public, c’était très important. Il y a eu pas mal d’erreurs, donc c’est encore perfectible. Je suis content, il y a une énergie collective pour aller vers l’avant et s’améliorer. On peut mieux faire dans la construction du ballon et la conduite de balle. (...) Je suis heureux à Marseille, je ne sens pas la pression. J’aime ce maillot et ce stade. La pression, c’est plutôt avant les matches », s'est réjoui Roberto De Zerbi, le technicien de l'OM, au micro de BeIN SPORTS.