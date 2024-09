Vinicius Jr - PSG : L’incroyable transfert est possible !

Arnaud De Kanel

Vinicius Jr donne l'impression d'être impossible à arracher des mains du Real Madrid. Malgré une proposition hors norme, l'Arabie saoudite n'a pas réussi à le recruter cet été, tandis que le PSG a longtemps lorgné le Brésilien. Mais voilà que le grand favori du Ballon d'Or pourrait finalement quitter Madrid plus tôt qu'on ne le croit.

Depuis le début de la saison, le Real Madrid aligne un trio offensif composé de Rodrygo, Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Comme le Français, le Brésilien est très critiqué dans son pays où il n'arrive pas à performer avec sa sélection. Mais à Madrid aussi Vinicius Jr commence de plus en plus à agacer.

Mbappé : Cette révélation sur l’ambiance au Real Madrid https://t.co/TLaHAnBsel pic.twitter.com/UB7ivnOQcK — le10sport (@le10sport) September 14, 2024

Le Real gêné par la sortie de Vinicius Jr

Dernièrement, Vinicius Jr a clamé publiquement son envie de voir l'Espagne se faire retirer l'organisation du Mondial 2030 si les chants racistes venaient à proliférer dans les enceintes de Liga. Selon Relevo, cette prise de position a un peu dérangé le Real Madrid qui soutient son joueur mais qui rêve évidemment d'accueillir la finale de la Coupe du monde dans le nouveau Bernabeu. Le début des tensions qui pourraient déboucher sur le départ du Brésilien ?

Vinicius ne ferme pas la porte à l'Arabie saoudite

D'après les informations de Relevo, Vinicius Jr pourrait bien plier bagage à terme, éventuellement en Arabie saoudite. L'attaquant brésilien aurait demandé aux Saoudiens d'attendre et il n'aurait donc pas repoussé l'idée d'une arrivée dans le golfe avec un rôle d'ambassadeur du Mondial 2034. Le transfert de Vinicius Jr est donc possible, de quoi donner de nouvelles idées au PSG, désireux de s'attacher ses services au cours des dernières années ?