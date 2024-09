Transferts : De Zerbi veut un joueur, l’OM s’exécute !

Alexis Brunet

Il y a un an, l’OM était allé chercher deux attaquants en deuxième division anglaise, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Cela s’est révélé être un échec, puisque les deux joueurs ont déjà quitté Marseille. Cela n’a toutefois pas empêché Pablo Longoria d’aller de nouveau piocher à cet échelon du championnat anglais. Le président marseillais a recruté Jonathan Rowe, en provenance de Norwich, un transfert réclamé par Roberto De Zerbi.

La Premier League est pour beaucoup le meilleur championnat du monde et certains grands clubs européens vont donc parfois y faire leurs emplettes. Mais la deuxième division anglaise est également très compétitive et quelques jolis coups peuvent y être réalisés. L’été dernier, l’OM avait par exemple recruté Iliman Ndiaye à Sheffield United et Ismaïla Sarr à Watford. Force est de constater que cette fois-là, Pablo Longoria n’a pas eu le nez creux.

Ndiaye et Sarr ont déjà quitté l’OM

Censés dynamiter l’attaque de l’OM, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr ont failli à leur tâche. Les deux joueurs offensifs n’ont jamais vraiment réussi à s’imposer à Marseille et à avoir des statistiques intéressantes. Ils ont d’ailleurs déjà quitté le sud de la France cet été. Ndiaye s’est engagé avec Everton et Sarr a rejoint Crystal Palace, deux clubs anglais qui évoluent en Premier League.

De Zerbi voulait Jonathan Rowe

Même si les transferts d’Iliman Ndiaye et d’Ismaïla Sarr n’ont pas été une réussite, l’OM a décidé de retenter l’expérience et de miser à nouveau sur un joueur de deuxième division anglaise cet été. Ainsi, Pablo Longoria est allé chercher Jonathan Rowe, qui évoluait du côté de Norwich. Ce dernier s’est engagé sous la forme d’un prêt, avec une obligation d’achat d’environ 17M€. D’après les informations de L’Équipe, cette opération aurait été initiée par Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien voulait absolument pouvoir compter sur le joueur de 21 ans. Reste à voir si ce dernier arrivera à lui rendre la pareille et à faire mieux que ses prédécesseurs à l’OM, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr.