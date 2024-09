Mercato - OM : Benatia se lâche sur ce gros coup de l’été

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en provenance de Tottenham, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire, Pierre-Emile Hojbjerg est un des gros coups du mercato estival de l’OM, où il s’impose déjà comme un cadre. Un joueur que Medhi Benatia connait depuis longtemps, lui qui l’avait côtoyé au Bayern Munich et qui a toujours apprécié son profil.

L’OM a fait son marché en Angleterre cet été. Cinq joueurs sont arrivés d’outre-Manche et parmi eux Pierre-Emile Hojbjerg. Après quatre ans passés à Southampton et quatre autres à Tottenham, le milieu de terrain âgé de 29 ans a décidé de poursuivre sa carrière en France, un pays qu’il connaît bien, puisque sa mère est à moitié française.

Hojbjerg et Benatia ont joué ensemble au Bayern

Un dossier dans lequel l’OM a pu compter sur la proximité de Pierre-Emile Hojbjerg et Medhi Benatia. Les deux hommes se sont connus au Bayern Munich, lorsque le capitaine du Danemark (83 sélections) n’était encore qu’un jeune joueur en devenir.

« J’ai toujours apprécié ce type de joueur »

« C’est un petit que j’ai connu au Bayern. On avait déjà une certaine proximité, il parlait français donc je l’avais un peu pris sous mon aile », a confié Medhi Benatia à propos de Pierre-Emile Hojbjerg auprès du Parisien. « Je l’aimais beaucoup, il était toujours bagarreur, travailleur avec une bonne mentalité et un état d’esprit positif. J’ai toujours apprécié ce type de joueur : bosseur, très pro, qui vit et se sacrifie pour le football. »