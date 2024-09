Mercato : Quel est le meilleur coup de l'été du PSG ?

La rédaction

Lors du dernier mercato estival, le PSG a réalisé de nombreux mouvements, que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées, même s'il s'est montré plus discret qu'en 2023. En effet, le club de la capitale a recruté Matvey Safonov, Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué. En parallèle, le PSG a vu Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Selon vous, quel est le meilleur coup du PSG sur le marché ? A vos votes !

Lors de l'été 2023, le PSG a frappé un grand coup sur le mercato. Dans le sens des arrivées, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a recruté douze joueurs au total : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Marco Asensio, Xavi Simons, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. En parallèle, de nombreuses stars ont quitté le PSG, notamment Neymar, Lionel Messi, Marco Verratti et Sergio Ramos.

Safonov, Pacho, Neves et Doué ont signé au PSG

Lors de la dernière fenêtre des transferts, le PSG s'est montré beaucoup moins actif, se contentant de peaufiner son effectif. En effet, Luis Campos a finalisé seulement quatre transferts, offrant un joueur par ligne à Luis Enrique : Matvey Safonov, Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué.

Kylian Mbappé a quitté le PSG

Dans le même temps, le PSG a vu Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement, alors que son contrat se terminait le 30 juin. A l'instar de la star de 25 ans, Ethan Mbappé (LOSC), Alexandre Letellier, Keylor Navas, Sergio Rico et Layvin Kurzawa sont partis pour 0€ à l'issue de leur engagement le même jour. De surcroit, le PSG a bouclé les départs de Renato Sanches (Benfica) et de Nordi Mukiele (Bayer) notamment.

