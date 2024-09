Le PSG au cœur d'une révolution, ça ne plaît pas à Luis Enrique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG n’a pas été gâté pour son tirage de Ligue des champions. Alors que deux matches supplémentaires sont à noter dans cette première phase du nouveau format, un calendrier chargé attend les hommes de Luis Enrique, opposés notamment à l’Atlético de Madrid, Manchester City, Arsenal ou encore le Bayern Munich. Pas franchement de quoi emballer l’entraîneur parisien.

Cette saison, la Ligue des champions fait peau neuve. Désormais, il y aura un seul classement regroupant les 36 participants avec huit rencontres à disputer, quatre à domicile et autant à l’extérieur contre des adversaires différents. Ainsi, le PSG défiera le PSV Eindhoven, Gérone, l'Atlético de Madrid et Manchester City à domicile et se déplacera sur la pelouse du Bayern Munich, d’Arsenal, du RB Salzbourg et de Stuttgart. Une nouvelle formule qui n’enchante pas vraiment Luis Enrique.

« Je préfère avoir un calendrier plus calme »

« Si ce nouveau format va nous aider pour améliorer l’équipe ? Non, je ne pense pas, a répondu l’entraîneur du PSG en conférence de presse, rapporté par L’Equipe. Je préfère ne pas être l'équipe avec le pire calendrier. Je ne pense pas qu'on ait besoin de ça. Je préfère avoir un calendrier plus calme. C'est prouvé que lorsqu'on joue contre des équipes de très haut niveau, il y a du partage des points. Et moi, je veux gagner tous les matches. Mais ce ne sera pas le cas. »

« C’est bien comme tirage, on aime cette compétition »

Nasser Al-Khelaïfi était quant à lui apparu ravi de ce tirage très difficile pour le PSG. « Non, c’est bien comme tirage, on aime cette compétition. C’est la meilleure du monde. C’est ce qu’on aime jouer comme match, le coach et les joueurs aussi, affirmait le boss parisien. C’est magnifique pour les supporters. C’est un beau tirage, c’est le plus difficile selon moi. Mais tout le monde est motivé et moi le premier. Je suis motivé pour cette formule, l’UEFA a changé la formule. C’est magnifique à vivre ».