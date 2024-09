Le PSG en guerre avec Mbappé, Luis Enrique répond cash

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Première victoire pour Kylian Mbappé ce jeudi dans le conflit qui l’oppose au PSG. La LFP a ordonné au club de la capitale de verser les 55M€ de salaires et primes impayés demandés par l’international français, mais l’affaire n’en restera pas là puisque la formation parisienne campe sur ses positions. Interrogé en conférence de presse, Luis Enrique a été clair.

L’histoire entre le PSG et Kylian Mbappé n’est pas encore terminée, mais cela ne se joue plus sur le terrain. Quelques mois après la fin de son contrat, l’international français réclame 55M€ à la formation parisienne pour non-versement de ses trois derniers mois de salaire et a remporté une première bataille jeudi, la commission juridique de la LFP lui donnant raison. Pas de quoi inciter le PSG à répondre à sa demande.

Luis Enrique n’a rien à dire

Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a justement été interrogé sur le sujet par un journaliste de l’AFP, lui demandant notamment s’il serait prêt à témoigner devant la justice. « Je n'ai rien à dire sur cette question », a fait savoir l’entraîneur du PSG, sans rien ajouter.

« L’affaire doit désormais être contestée devant une autre juridiction », explique le PSG

C’est effectivement devant la justice que l’affaire pourrait se régler, aux prud’hommes, ou bien devant l’UEFA. Le PSG a réagi jeudi à la décision de la LFP : « Après avoir entendu les arguments des parties hier, la Commission a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d'une médiation entre le Paris Saint-Germain et le joueur afin de trouver un compromis à la lumière des arguments favorables du PSG. Ce processus de médiation a été refusé par le joueur, contrairement à la recommandation de la Commission. A ce titre, et compte tenu des limites du champ juridique de la Commission pour prendre une décision complète sur ce dossier, l'affaire doit désormais être contestée devant une autre juridiction, à laquelle le Paris Saint-Germain se réjouira de présenter l'ensemble des faits au cours des mois et de l'année à venir. En droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés qui doivent être respectés, ayant bénéficié d'avantages sans précédent de la part du Club pendant 7 ans à Paris. Le Club attend avec impatience que ces engagements soient confirmés en temps voulu dans l'enceinte appropriée, si le joueur cherche à poursuivre cette affaire inévitablement préjudiciable à sa réputation. »