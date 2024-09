Pour 50M€, le PSG trouve presque aussi bien que Neymar !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé l’an dernier pour 50M€, Bradley Barcola est en feu dans ce début de saison, avec quatre buts en trois apparitions sous les ordres de Luis Enrique cette saison. De lui permettre de s’approcher de près des statistiques de Neymar avant la reprise de la Ligue 1 ce week-end, et la réception de Brest par le PSG.

Auteur d'une première saison accomplie au PSG, Bradley Barcola n’a pas tardé à avoir les faveurs de Luis Enrique, qui en a fait l’un de ses joueurs importants. Un statut appelé à évoluer cette saison après le départ de Kylian Mbappé, qui n’a pas été remplacé par un joueur majeur contrairement aux nombreuses rumeurs ayant circulé tout l’été. Bradley Barcola est désormais attendu et répond jusqu’ici aux attentes avec quatre buts en trois matches de Ligue 1, presque aussi bien qu’un certain Neymar.

Clash au PSG : Mbappé trahi par le Qatar ? https://t.co/uV0yoxjd3T pic.twitter.com/ovNivNGwkf — le10sport (@le10sport) September 13, 2024

Seul Neymar a fait meilleur début de saison que Barcola

Comme l’a souligné StatsDeFoot sur son compte X, Seul Neymar a plus marqué que Bradley Barcola après trois journées de Championnat au PSG, avec une réalisation de plus en 2022/23 (5) sous les ordres de Christophe Galtier. Durant la trêve internationale, le joueur formé à l’OL a continué d’enchanter en inscrivant le but le plus rapide de l’histoire de l’équipe de France, après douze secondes de jeu contre l’Italie (1-3). Reste à poursuivre sur cette lancée, dès samedi contre Brest (21h).

« Barcola a tout »

Au sein du PSG, on savoure cette réussite. « Barcola est un joueur magnifique. Il a du talent, il est rapide, il a tout, s’enflammait le président Nasser Al-Khelaïfi au micro de RMC en marge du tirage au sort de la Ligue des champions. Plus important, comme personne, c’est un des plus professionnels ici. Même si tous nos joueurs sont professionnels. Vraiment, il a quelque chose de spécial. Je suis très content pour lui. Ça ne fait que commencer. Il a besoin de travailler, il n’est pas encore arrivé. Il a encore beaucoup de travail à faire avec le coach, c’est le plus important. Travailler et jouer pour l’équipe. »