N’entrant pas dans les plans de l’OM avant son retour de prêt en janvier dernier, Luis Henrique a vu son statut évoluer dans la cité phocéenne, au point de voir son club refuser des propositions pour lui durant le mercato. Le Brésilien réalise un gros début de saison avec déjà deux buts à son actif.

Avec deux buts et deux passes décisives au compteur depuis la reprise de la Ligue 1, Luis Henrique confirme ses bonnes prestations de la saison dernière avec Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset. Une belle revanche de la part de l’ailier brésilien, de retour d’un prêt à Botafogo en janvier dernier avec l’étiquette d’indésirable. Depuis, son statut a changé, au point de voir l’OM écarter son départ durant l’été.

L’OM recale deux clubs pour Luis Henrique

Comme l’explique L’Équipe, deux clubs se sont approchés de l’OM lors du mercato estival pour Luis Henrique, Parme et le Zénith, mais malgré sa volonté de se séparer de plusieurs éléments pour entamer un nouveau chapitre, la direction ne s’est pas laissé convaincre.

« L’OM aura besoin de lui »

La bonne décision à prendre quand on voit les premières apparitions de Luis Henrique avec Roberto De Zerbi. « On sent que les 3 attaquants s’entendent très bien et pour Luis Henrique, c’est une vraie renaissance, même si Jean-Louis Gasset l’avait déjà relancé, jugeait récemment Rio Mavubo sur le plateau de Téléfoot. Là on sent qu’il est en train d’exploser et on sent que mentalement c’est un joueur très costaud. L’OM aura besoin de lui, et s’il fait une saison comme ça, il sera récompensé ».