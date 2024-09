En guerre avec Mbappé, le PSG a tout prévu

Alexis Brunet

Le PSG et Kylian Mbappé sont en conflit. L’attaquant demande 55M€ à son ancien employeur, au titre de salaires impayés et de primes d’éthique non versées. La commission juridique de la LFP a donné raison au joueur, mais le club de la capitale n’entend pas payer et l’affaire pourrait aller devant le tribunal des prud’hommes. Paris a toutefois provisionné dans ses comptes ces 55M€, au cas où il serait dans l’obligation de les verser à son ancien joueur.

Malgré sept ans de vie commune, le PSG et Kylian Mbappé n’arrivent pas à se séparer, du moins pas en bons termes. L’attaquant réclame 55M€ à son ancien employeur pour des salaires impayés et des primes d’éthique non versées. Jeudi, la commission juridique de la LFP a rendu une première réponse dans cette affaire.

La LFP donne raison à Mbappé

Selon la commission juridique de la LFP, le PSG est dans l’obligation de verser ses 55M€ à Kylian Mbappé. Problème, le club de la capitale n’entend pas le faire et le conflit pourrait se poursuivre devant le tribunal des prud’hommes, d’après L’Équipe.

Le PSG a provisionné ces 55M€

Le PSG est persuadé qu’il arrivera à prouver qu’il ne doit pas verser cette somme à Kylian Mbappé, en vertu d’un certain accord qui existerait entre les deux parties. Toutefois, selon les informations de L’Équipe, le club de la capitale aurait provisionné ses 55M€ dans ses comptes, au cas où l’attaquant aurait le dernier mot dans cette affaire. Rendez-vous au prochain épisode...