Mbappé prend une décision pour récupérer son argent !

Alexis Brunet

Kylian Mbappé n’est plus un joueur du PSG depuis son départ au Real Madrid cet été, mais le champion de France et son ancien joueur sont toujours liés d’une certaine sorte. En effet, l’attaquant réclame à son ancien employeur 55M€, qui correspondent à des salaires et des primes d’éthique non versés. Le club de la capitale ne compte pas payer le capitaine de l’équipe de France, qui pourrait décider de se tourner vers le tribunal des prud’hommes pour obtenir gain de cause.

Après sept saisons parfois agitées, Kylian Mbappé a décidé de faire le grand saut cet été et de quitter la France et le PSG. L’attaquant a signé au Real Madrid, le club dont il rêvait lorsqu’il était enfant. On pensait donc que son histoire avec Paris était terminée, mais un conflit lie encore les deux parties.

Le PSG ne veut pas verser ses 55M€ à Mbappé

On pouvait espérer que l’histoire se termine bien entre le PSG et Kylian Mbappé, mais malheureusement, ce n’est pas le cas. L’attaquant réclame 55M€ à son ancien employeur qui correspondent à des salaires et des primes d’éthique non versés par le club de la capitale. Jeudi, la commission juridique de la LFP a enjoint Paris à payer cette somme à son ancien joueur, mais le PSG ne souhaite pas répondre favorablement à cette demande.

Mbappé envisage de saisir le tribunal des prud’hommes

Cette affaire ne va bien entendu pas en rester là et Kylian Mbappé envisage de prendre une grande décision, selon les informations de L’Équipe. Vu que les deux parties ne comptent pas lâcher, le joueur du Real Madrid pourrait saisir le tribunal des prud’hommes afin de gagner son combat contre le PSG.