Zinedine Zidane zappe l’équipe de France !

Au micro du média El Chiringuito, Zinedine Zidane a été invité à dévoiler le but le plus important de sa carrière. Malgré ses réalisations décisives avec l’équipe de France, notamment lors de la Coupe du monde 1998, l’ancien numéro 10 des Bleus a opté pour un autre geste historique, avec le maillot du Real Madrid sur ses épaules.

Reconverti entraîneur à la fin de sa carrière de joueur, Zinedine Zidane a marqué l’histoire de la Ligue des champions en remportant à trois reprises la compétition sur le banc du Real Madrid (2016, 2017, 2018). Des sacres qui s’ajoutent à sa victoire en 2002, la seule C1 remportée avec ses crampons aux pieds avec le maillot merengue sur ses épaules. Zinedine Zidane avait alors marqué un but très spécial en finale.

« Mon but le plus beau, le plus important, je pense que c’est celui contre Leverkusen »

Le 15 mai 2002, Zinedine Zidane marquait un but devenu mythique en envoyant sa reprise de volée dans la lucarne de Hans-Jörg Butt, gardien du Bayer Leverkusen. Interrogé par El Chiringuito, le Français est revenu sur ce moment spécial. « Mon but le plus beau, le plus important, je pense que c’est celui contre Leverkusen, explique l’ancien numéro 5 du Real Madrid. C’était le trophée qui me manquait et nous avions besoin de ce but pour l’emporter. »

Des buts déterminants avec les Bleus

Malgré ses deux buts décisifs en finale de la Coupe du monde 1998 avec la France contre le Brésil (3-0) ou bien sa panenka réussie face à l’Italie en 2006 (1-1, 5-3 t.a.b.) lors du dernier match de sa carrière, Zinedine Zidane a donc finalement opté pour sa splendide réalisation en Ligue des champions avec le Real Madrid.