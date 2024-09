Mercato - OM : De Zerbi arrive, des gros joueurs veulent le suivre !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de tourner la page après une saison éprouvante, l’Olympique de Marseille a débuté son été mouvementé par la nomination de Roberto De Zerbi, avant d’accueillir onze recrues. Le nouvel entraîneur a activement participé au mercato et a joué un rôle majeur dans certains dossiers comme l’explique Fabrizio Ravanelli.

A la recherche d’un nouvel entraîneur durant l’été avec l’objectif d’apporter davantage de stabilité, l’OM a réalisé l’un des gros coups du mercato en attirant Roberto De Zerbi, dont le nom circulait pourtant chez certains cadors européens. « C’est l’un des coaches les plus importants du monde, il faut le dire ! On a la chance qu’il soit un entraîneur à part », a savouré Fabrizio Ravanelli dans les colonnes de La Provence. Le conseiller institutionnel et sportif de l’OM salue d’ailleurs le rôle important de son compatriote dans certains dossiers du mercato.

« Le coach a contribué à ce qu’un Hojbjerg, un Greewood viennent ici »

« Si on aurait un joueur comme Hojbjerg sans lui ? Je ne suis pas sûr. Le coach a contribué à ce qu’un Hojbjerg, un Greewood viennent ici, sa réputation en Angleterre a aidé aussi », confie Ravanelli, ajoutant que Roberto De Zerbi a été « partie prenante sur le mercato ».

« C'est difficile pour un joueur qui aime le football de dire non »

Lors de sa présentation, Pierre-Emile Höjbjerg avait reconnu l’importance de Roberto De Zerbi dans son choix de signer à l’OM. « Quand on observe le travail quotidien du coach et de son staff, et que l'on constate la passion pour le football des personnes autour de moi, c'est difficile pour un joueur qui aime le football de dire non. Pour moi, il a été très facile de dire oui, et le club m'a montré beaucoup de cœur, ce qui m'a vraiment touché », expliquait notamment l’ancien milieu de Tottenham.