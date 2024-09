Mercato : Décision fracassante de l’OM, De Zerbi met sa menace à exécution

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, l’Olympique de Marseille s’est séparé de nombreux cadres à l’instar de Pau Lopez, Jonathan Clauss ou encore Jordan Veretout, mis à l’écart durant le mercato pour les pousser au départ. Une décision assumée par le club et son conseiller sportif Fabrizio Ravanelli, interrogé ce jeudi dans les colonnes de La Provence.

Désireux de tourner la page après la dernière saison compliquée, l’Olympique de Marseille a accueilli onze nouveaux joueurs, tout en poussant vers la sortie la plupart de ses cadres. Pau Lopez, Jordan Veretout, Samuel Gigot ou encore Jonathan Clauss ont ainsi quitté la cité phocéenne après avoir été placés dans le « loft », à savoir mis de côté, tandis que Chancel Mbemba, lui aussi écarté du groupe, n’a pas trouvé preneur. Interrogé par La Provence, Fabrizio Ravanelli assume ce choix et a défendu la position du club phocéen.

« De Zerbi a été très clair avec eux »

« De Zerbi a été très clair avec eux, il leur a dit qu'il ne comptait pas sur eux. Pas parce qu'il considère qu'ils n'ont pas le niveau pour l'OM, mais parce qu'il avait l'envie de rafraîchir l'atmosphère. On voulait ramener du sang neuf, c'était la stratégie », s’est justifié le conseiller sportif et institutionnel.

« De très bons joueurs mais l’OM avait besoin d’un changement radical »

« Pour les départs, j’ai considéré que beaucoup de joueurs devaient partir, avait assumé Roberto De Zerbi en début de semaine, au micro de RMC. Qu’il s’agisse de Veretout, Clauss, Lopez, Mbemba (toujours à l'OM mais mis à pied, NDLR) qui sont tous de très bons joueurs mais l’OM avait besoin d’un changement radical, Ounahi voulait partir aussi, et je le savais dès le début, c’est pour ça que je ne l’ai pas fait disputer nos matches amicaux en Angleterre et à Augsbourg. Nous allons observer sa saison et nous verrons l’année prochaine car il est encore sous contrat. »