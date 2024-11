Tennis : Il réclame déjà le retour de Nadal !

Jean de Teyssière

Le monde du tennis entre petit-à-petit dans une nouvelle ère. Depuis mardi, Rafael Nadal a pris sa retraite et ne jouera plus jamais sur un court de tennis. Deux ans avant, c’était Roger Federer qui avait mis un terme à sa carrière. Cet été, Andy Murray avait aussi tiré sa révérence sauf qu’il reprend déjà du service puisqu’il est devenu entraîneur de Novak Djokovic. Une reconversion qui pourrait donner des idées à Nadal et Federer ?

Cette année, ce sont deux monstres du tennis qui ont tiré leur révérence. Andy Murray a dit adieu au tennis lors des Jeux olympiques de Paris 2024 avec deux titres à Wimbledon et un à l’US Open. L’autre, incomparable, s’appelle Rafael Nadal et s’est lui aussi retiré des terrains ce 19 novembre…

He never liked retirement anyway. 🙌 pic.twitter.com/Ga4UlV2kQW — Novak Djokovic (@DjokerNole) November 23, 2024

Murray reprend déjà du service !

Ce samedi, Novak Djokovic a publié une véritable bombe sur ses réseaux sociaux en révélant qu’Andy Murray été devenu son entraîneur : « On joue l'un contre l'autre depuis qu'on est des gosses. 25 ans de rivalité, à repousser nos limites l'un et l'autre. On a vécu parmi les batailles les plus épiques de notre sport. Ils nous ont appelé révolutionnaires, preneurs de risques, faiseurs d'histoire. Je pensais que notre histoire commune était terminée. Finalement, elle a un dernier chapitre. C'est le moment pour l'un de mes adversaires les plus coriaces d'intégrer mon staff. Bienvenue, coach Andy Murray. »

Le retour de Nadal et Federer réclamé !

Cette annonce a évidemment surpris de nombreuses personnes dans le monde du tennis. Mais elle a aussi donné des idées à certains, comme John Millman, ancien joueur australien qui en a fait la demande sur son compte X : « Pour Noël, tout ce que je veux, c’est que Federer et Nadal annoncent qu’ils ont également décroché un poste d’entraîneur et qu’ils reviennent sur le circuit. Est‐ce que cela peut arriver ? »