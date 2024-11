Tennis : Djokovic doit lancer une révolution pour éviter la catastrophe !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En terminant l'année 2024 sans nouveau titre en Grand Chelem, Novak Djokovic est descendu d'un cran dans la hiérarchie. Le Serbe a tout même accompli son objectif principal de la saison, en décrochant la médaille d'or aux Jeux olympiques. A 37 ans, il a vu Jannik Sinner et Carlos Alcaraz s'imposer, et il devra faire un retour avec de grandes ambitions pour continuer à rivaliser avec eux.

Absent de cette fin de saison, puisqu'il a déclaré forfait à Paris-Bercy et au Masters, Novak Djokovic termine la saison à la 7ème place du classement ATP. Cette saison a aussi été marquée par la fin de sa collaboration avec son coach Goran Ivanisevic, avec qui il travaillait depuis 2018. Jim Courier, ancien numéro 1 mondial et vainqueur de quatre titres du Grand Chelem, estime qu'il va falloir s'activer pendant l'intersaison pour bâtir un nouvelle équipe autour de lui.

« Il risque déjà d’avoir un pied dehors »

Alors qu'il n'avait plus été si "mal" classé depuis deux ans, Novak Djokovic semble être sur le déclin à la fin de cette année 2024. Le Serbe n'a pas gagné de titre sur le circuit ATP cette saison, et alors qu'il vient de voir l'un de ses deux plus grands rivaux quitter le court cette semaine, il se dirigera lui aussi vers la retraite s'il ne réagit pas. « L’année prochaine sera très révélatrice. Ce sera vraiment révélateur s’il ajoute un entraîneur à son équipe pendant l’intersaison et s’il se présente en Australie avec une nouvelle idée, quelque chose de nouveau à penser. S’il ne le fait pas, il risque déjà d’avoir un pied dehors… S’il a du sang neuf dans son équipe, je serais optimiste à son sujet » analyse Jim Courier pour Tennis Channel.

Djokovic est à la peine

Incapable de s'illustrer en Grand Chelem pour la première fois depuis la saison 2017, Novak Djokovic devra trouver les ressources nécessaires pour surmonter la domination étouffante de Jannik Sinner, plus que jamais numéro 1 mondial après son nouveau triomphe au Masters. Le début de l'Open d'Australie est prévu pour le 12 janvier 2025. Il faudra être prêt pour tenter d'aller conquérir un 25ème titre du Grand Chelem.