L'entraîneur de l'OM lui brise son rêve, il dit tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Romain Saïss aurait pu, à 33 ans, réalisé son rêve de gosse. Six mois après une Coupe du monde remarquable et remarquée de la part du Maroc, le capitaine des Lions de l'Atlas était démarché par l'OM. Cependant, Marcelino l'a privé de sa signature rêvée... pour quitter son poste d'entraîneur trois mois plus tard...

A l'été 2023, quelques mois après l'épopée du Maroc jusqu'en demi-finale de la Coupe du monde 2022, Romain Saïss aurait pu signer à l'OM. C'est en effet ce que le capitaine de la sélection marocaine a affirmé pendant son passage sur le Club des 5. Intéressés par ses performances au Qatar avec les Lions de l'Atlas, le président Pablo Longoria et l'ex-directeur du football Javier Ribalta le contactaient.

«Je lui avais déjà dis que j’étais fan quand j’étais petit»

Evoluant alors au Besiktas, le défenseur central de 35 ans désormais avait le choix entre l'OM ainsi que le RC Lens et le LOSC. Son cœur penchait vers la cité phocéenne. « Moi mon choix se portait plus sur Marseille, parce que l’OM c’est un grand club, la ferveur, le projet de la Ligue des champions, le contrat était très intéressant. Donc on se met d’accord à la fin de l’année sur un contrat, ils voulaient tout finaliser rapidement donc moi j’en parlais déjà avec ma femme et avec mes enfants, parce que je lui avais déjà dis que j’étais fan quand j’étais petit ».

«Ça capote pour un entraîneur qui a signé et qui est resté deux mois !»

Néanmoins, la nomination de Marcelino en juin 2023 faisait tout capoter. Le coach espagnol, qui démissionnait trois mois plus tard, ne voulait pas de Romain Saïss. « Ça capote pour un entraîneur qui a signé et qui est resté deux mois ! Marcelino arrive, alors qu’ils avaient déjà envoyé des offres à Besiktas, et il dit « je ne suis pas sur du joueur et en plus il a un peu d’age, ça m’intéresse pas » et il a bloqué. Quand il est parti au bout de deux mois ça m’a mis un coup derrière la tête ». Un rêve brisé donc à l'OM...