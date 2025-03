Zidane à Paris, il dévoile «un super-secret»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 avait été marquée par plusieurs images symboliques L'une d'entre elles a eu lieu sous la Tour Eiffel lorsque Zinédine Zidane a passé la torche à Rafael Nadal, l'homme aux quatorze titres à Roland-Garros. Retraité des terrains, le joueur espagnol est revenu sur ce moment riche en émotions.

La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris a été marquée par de nombreuses surprises. Jusqu’au bout, l’apparition de Zinédine Zidane a été espérée. Et elle a eu lieu dans les derniers moments, sous la Tour Eiffel. Alors porteur de la flamme, le champion du monde 1998 avait remis la torche à une autre légende Rafael Nadal. Le joueur espagnol, alors encore en activité, n’est pas près d’oublier ce moment.

« L'un des moments les plus émouvants de ma carrière »

« Je ne pourrai jamais assez remercier les organisateurs, les Français, de m’avoir donné ce moment. Sans être Français, de me donner ce moment de recevoir la torche des mains de Zidane devant la Tour Eiffel. Ce fut un des moments les plus émouvants de ma carrière. Les Jeux Olympiques, c’est autre chose. C’est le plus grand événement sportif dans le monde. Donc en faire partie est une reconnaissance qui signifie beaucoup pour moi. Et à Paris, avec l’histoire que j’ai avec cette ville qui est difficile à expliquer car je ne sais vraiment pas comment j’ai pu arriver à ce nombre (14). C’est difficile à imaginer mais c’est arrivé. Sentir l’amour et le soutien des gens dans l’endroit le plus important de ma carrière me rend très fier et très heureux » a confié Nadal.

Nadal a fondu en larmes

L’appel de Tony Estanguet l’avait profondément ému. Tout au long de son passage devant les caméras, il avait tenté de masquer son émotion. « J’ai reçu un appel du président du comité olympique pour me dire qu’il voulait que je fasse partie de la cérémonie. J’ai dit, oui, cela serait un honneur, mais je ne savais pas ce que j’allais faire cinq minutes avant. C’était super secret. Je ne savais pas ce qui allait arriver. Il voulait garder totalement le secret. J’ai attendu à un endroit 30 minutes avant. Puis on a marché pour y aller et ils ont commencé à m’expliquer. Quand on voit les images, je montais sur la scène pour prendre la torche. Et à ce moment, je devais attendre deux minutes en bas. Quand j’ai réalisé le moment, je me suis mis à pleurer un peu. Quand je me suis mis à pleurer, je me suis dit, ferme-la ! Arrête, ce n’est pas le moment de pleurer, c’est le moment de profiter » a-t-il lâché au cours d’un échange avec Andy Roddick.