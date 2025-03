«C’est terminé», le terrible malheur de Rafael Nadal

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Miné par les blessures, Rafael Nadal décidait de prendre sa retraite en octobre 2024, chez lui à Malaga. Une décision qui s'est présentée à lui après les Jeux Olympiques de Paris. Eliminée au deuxième tour du tournoi par Novak Djokovic, la légende a accepté son sort. Aujourd'hui apaisé, l'ancien joueur de 38 ans est revenu sur ce cheminement.

Pour la première fois depuis 2002, une saison débute sans Rafael Nadal. Le joueur a pris sa retraite en octobre dernier après une dernière défaite en Coupe Davis. L’homme aux 14 titres à Roland-Garros a tiré un trait sur sa carrière en raison du corps qui ne suivait plus le rythme de ses entraînements intensifs. Les ennuis ont véritablement débuté en janvier 2023, lors d’une rencontre à l’Open d’Australie.

Nadal raconte ses derniers moments

« Pour mon deuxième tournoi de la saison à l’Open d’Australie contre Mackenzie McDonald, j’ai eu une grosse blessure à la hanche ? et pour moi, tout le vrai processus de rééducation a commencé à ce moment-là. En théorie, c’est une blessure dont j’aurais dû me remettre normalement, et même si cela avait pris plus de temps, j’aurais dû finir par guérir. Je me suis entraîné, entraîné et entraîné encore, mais les choses n’ont pas évolué de la façon dont je le voulais. Après avoir parlé à plusieurs spécialistes, j’ai décidé de me faire opérer. C’était une opération importante, mais les médecins m’avaient dit que je pourrai ensuite reprendre la compétition » a confié Nadal.

Nadal a accepté son sort

Mais très vite, l’ancien numéro un mondial s’est rendu compte qu’il ne pouvait plus se mouvoir sur le court. « Quand je suis revenu sur les courts pour m’entraîner, je me sentais bien, mais je sentais que je ne pouvais plus appuyer comme avant, j’étais limité dans mes mouvements. Je me suis donné une période d’adaptation pour voir comment tout allait évoluer. Je me sentais capable de revenir en compétition, mais je n’étais pas capable de bouger sur le court aussi bien qu’avant. Après les Jeux Olympiques, je suis rentré chez moi et je me suis dit que c’était terminé. Cela n’avait plus aucun sens de jouer, je ne me sentais pas en position de revenir à mon meilleur niveau avec tous ces problèmes physiques » a lâché Nadal au cours d’un échange avec Andy Roddick et dans des propos rapportés par Tennis Temple.