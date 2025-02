Roland-Garros : Le grand retour de Nadal est annoncé !

Alexis Brunet

Depuis quelques mois, Rafael Nadal est officiellement retraité. L’Espagnol a décidé d’arrêter sa carrière à cause de problèmes physiques récurrents qui l’empêchaient de jouer correctement. Maintenant que le Majorquin est à la retraite, il va enfin pouvoir recevoir l’hommage qu’il mérite, notamment de Roland-Garros, un tournoi si cher à ses yeux. Le président de la FFT a confirmé la présence du célèbre gaucher l’été prochain à Paris.

Malgré de nombreux problèmes physiques, Rafael Nadal avait tout fait pour être présent à Roland-Garros l’été dernier. Malheureusement pour le Majorquin, il avait hérité d’Alexander Zverev dès le premier tour. L’Allemand avait alors remporté le match en trois sets et sonné le glas des derniers espoirs de titre de l’Espagnol du côté de Paris.

Un hommage est prévu pour Nadal à Roland-Garros

Rafael Nadal ne participera donc plus à Roland-Garros en tant que joueur vu qu’il a pris sa retraite dernièrement, mais l’Espagnol va tout de même faire son retour à Paris l’été prochain. Sur Europe 1, Gilles Moretton, le président de la FFT, a annoncé qu’un hommage sera rendu au Taureau de Manacor lors de la prochaine édition du tournoi parisien. « Il y aura forcément quelque chose pour Rafael Nadal. Un véritable hommage, très important. On était prêt avec Rafa l’année dernière. Lui ne l’était pas. Il était encore dans son statut de joueur. Ensuite il y a eu la Coupe Davis, il a voulu finir. L’hommage n’a pas été celui qu’on souhaitait lui rendre. Il y aura un grand grand moment pour Rafael Nadal en 2025. »

Nadal futur ambassadeur de Roland-Garros ?

En parallèle de cet hommage, Rafael Nadal devrait également jouer un rôle à Roland-Garros à l’avenir. L’Espagnol pourrait devenir ambassadeur du tournoi selon Gilles Moretton. « On donnera les contours dans quelque temps de ce rôle d'ambassadeur qu'il peut tenir avec nous. Les deux "marques", Rafael Nadal et Roland-Garros, ne font qu'un. Donc oui, on envisage des choses avec lui. » Une juste récompense pour celui qui a gagné à 14 reprises le tournoi parisien.