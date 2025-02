Tennis : Terrassé par Djokovic, il prépare sa vengeance !

Alexis Brunet

Ce lundi 17 février démarre officiellement le tournoi de Doha. Pour l’occasion, certains des meilleurs joueurs de la planète seront réunis, comme Novak Djokovic ou bien Carlos Alcaraz. Les deux hommes pourraient d’ailleurs s’affronter de nouveau dans le dernier carré du tournoi, quelques semaines après la victoire du Serbe sur l’Espagnol à l’Open d’Australie. Le tête de série numéro un semble concentré et il sait quoi faire pour battre le Djoker si l’occasion se présente.

Le tournoi de Doha va bientôt ouvrir ses portes. Du 17 au 22 février, certains des meilleurs joueurs de la planète vont tenter de remporter le trophée, à l’image de Carlos Alcaraz, tête de série numéro un. L’Espagnol s’attend toutefois à un tournoi difficile, comme il l’a confié à AS. « Ce tournoi est très difficile, il y a beaucoup de très bons joueurs ici et cela montre à quel point Doha est un bon tournoi. En fin de compte, il faut jouer contre les meilleurs si l’on veut être parmi eux. Je vais donc essayer de prendre un tour après l’autre et de donner le meilleur de moi‐même jusqu’en demi‐finales. »

Une revanche Djokovic-Alcaraz ?

Si Carlos Alcaraz va loin dans le tournoi, il aura peut-être l’occasion de retrouver Novak Djokovic dans le dernier carré, si le Serbe s’en sort bien de son côté également. L’Espagnol pourra donc potentiellement se venger du Djoker, qui l’avait éliminé en quart de finale de l’Open d’Australie dernièrement. Ce dernier semble d’ailleurs en confiance et il sait quoi faire pour triompher de Nole. « Il faut aussi voir comment il (Novak) se porte après sa blessure, même s’il s’est très bien entraîné, nous verrons comment se déroule le tournoi. Un Grand Chelem est différent d’un 500 et d’autres tournois, il faut l’aborder de la même manière, peut‐être en changeant quelques petites choses qui m’ont été préjudiciables. Mais je pense que le niveau que j’ai atteint là‐bas (à Melbourne) était bon, donc il faut surtout que je continue sur cette voie. »

Djokovic avait dû abandonner contre Zverez

Si Novak Djokovic était venu à bout de Carlos Alcaraz à l’Open d’Australie, cela lui avait coûté cher. Le Serbe avait été contraint à l’abandon lors de sa demi-finale face à Alexander Zverev, en raison d’une blessure à la jambe gauche. Le Djoker avait même dû dévoiler son IRM sur son compte X afin de faire taire certaines rumeurs à son sujet.