Tennis : Djokovic accusé de tricherie, il voit rouge

Alexis Brunet

Du haut de ses 37 ans, Novak Djokovic est de plus en plus proche de la retraite et son corps lui fait comprendre parfois. C’était notamment le cas dernièrement lors de l’Open d’Australie, à l’occasion du match face à Carlos Alcaraz où le Serbe avait semblé très diminué. John McEnroe n’avait alors pas cru à la blessure et avait estimé que cela pouvait être une tactique utilisée par le Djoker, ce qui ne lui a pas du tout plu.

Inexorablement, Novak Djokovic vit ses derniers instants en tant que joueur de tennis professionnel. Le Serbe a déjà 37 ans et la retraite de Rafael Nadal il y a peu ne fait que rappeler qu’aussi fort soit-il, le Djoker ne pourra pas tenir éternellement. Certains signaux montrent déjà que le natif de Belgrade est presque arrivé au bout, notamment le fait qu’il se blesse de plus en plus souvent.

Djokovic n’a pas apprécié les critiques de McEnroe

Lors du dernier Open d’Australie, Novak Djokovic avait eu beaucoup de mal en quart de finale face à Carlos Alcaraz, mais il avait fini par l’emporter. Par la suite, le Djoker avait dû déclarer forfait en demi-finale, visiblement trop diminué. Mais lors de son affrontement face à l’Espagnol, certains observateurs avaient émis des doutes sur une potentielle blessure de Nole. John McEnroe avait par exemple affirmé que cela pouvait être faux et n’être qu’une stratégie pour déstabiliser l’Espagnol. Visiblement, cela n’a pas été apprécié par Djokovic qui a tenu à répondre à la légende américaine.

« J’ai ressenti le besoin de réagir »

« Je ne peux pas dire que c’est le cas de tout le monde, mais j’ai senti qu’un groupe assez important de personnes pensait que ce n’était pas vrai et que mes blessures étaient en fait une sorte de provocation de ma part ou pour jouer à des jeux stratégiques mentaux avec mes adversaires. Et je n’aurais pas réagi si certaines légendes de notre sport n’avaient pas dit cela. Je pense que lorsque certaines choses restent sur les réseaux sociaux, c’est bien, mais lorsque cela s’intensifie au point que les gens ont un dilemme et remettent simplement en question mon intégrité et la crédibilité de ce que j’ai dit. Surtout quand cela vient de personnes qui sont vraiment des légendes du sport et qui ont un public de plusieurs millions de personnes qui les écoutent quand ils diffusent les matchs, alors j’ai ressenti le besoin de réagir, de montrer l’enregistrement de l’IRM. » Il n’y a donc pas que sur le court que Novak Djokovic sait se défendre.