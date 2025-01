Tennis : La fin pour Djokovic, le gros coup de gueule !

Ce vendredi, Novak Djokovic a été contraint d’abandonner lors de sa demi-finale de l’Open d’Australie. Opposé à Alexander Zverev, le Serbe n’a pas pu continuer en raison d’une grosse douleur au niveau de la jambe gauche. Ce samedi, « Nole » a tenu à répondre à ses détracteurs en publiant une IRM montrant une lésion musculaire au niveau de l’adducteur.

En pleine douleur, Novak Djokovic a dû renoncer à une participation à la finale de l’Open d’Australie. Déjà étudié par le médecin lors de son quart de finale remporté contre Carlos Alcaraz mardi, le Serbe a été contraint d’abandonner ce vendredi alors qu’il était opposé à l’Allemand Alexander Zverev en demi-finale. Un abandon survenu à l’issue de la première manche, et marqué par les sifflets du public de Melbourne à l’encontre du natif de Belgrade.

Très remonté, Djokovic annonçait alors sa potentielle fin de collaboration avec son coach Andy Murray : « Je ne sais pas si nous allons continuer. Vous savez, nous étions tous les deux déçus de ce qui venait de se passer, donc nous n’avons pas parlé de l’avenir. Nous venons tout juste de quitter le terrain », a lâché l’homme aux 24 Grand Chelems dans des propos relayés par WeLoveTennis. « Je vais certainement discuter avec Andy et le remercier d’être ici avec moi. Je lui donnerai mon avis, qui est bien sûr positif, et je verrai ce qu’il ressent avant de passer à l’étape suivante. »

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB