Tennis : Coup de tonnerre, Djokovic annonce la fin ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, Novak Djokovic a été contraint à l’abandon face à l’Allemand Alexander Zverev en demi-finale de l’Open d’Australie. Visiblement touché après cette décision difficile, le Serbe a affirmé que sa collaboration avec son entraîneur Andy Murray était potentiellement menacée, bien que ce dernier ne veuille pas tirer de conclusions hâtives.

« Ça va être un défi à tous les points. Je vais jouer (Alexander) Zverev, qui est en grande forme et qui chasse son premier Grand Chelem. Il l'a déjà eu à portée de main. Je l'ai vu jouer, je me suis entraîné avec lui. Je pense que les conditions ici lui vont très bien. Il a un gros service et sur cette surface il est dangereux pour tout le monde ». Mardi, après avoir écarté Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’Open d’Australie, Novak Djokovic faisait part de ses doutes concernant son prochain match face à Alexander Zverev.

Tennis : Djokovic prend une décision radicale, il dit tout https://t.co/I5GxfSwUPK pic.twitter.com/LJsQLafsiA — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

« Je ne sais pas si nous allons continuer »

Et cela n’a pas manqué. Ce vendredi, le Serbe a été contraint à l’abandon à l’issue du premier set face à l’Allemand. Touché à la jambe gauche, Novak Djokovic s’est livré sur une potentielle fin de collaboration avec son entraîneur Andy Murray. « Je ne sais pas si nous allons continuer. Vous savez, nous étions tous les deux déçus de ce qui venait de se passer, donc nous n’avons pas parlé de l’avenir. Nous venons tout juste de quitter le terrain », a lâché l’homme aux 24 Grand Chelems dans des propos relayés par WeLoveTennis.

« Nous sommes encore très nerveux et déçus »

« Je vais certainement discuter avec Andy et le remercier d’être ici avec moi. Je lui donnerai mon avis, qui est bien sûr positif, et je verrai ce qu’il ressent avant de passer à l’étape suivante. Nous sommes encore très nerveux et déçus, il est donc difficile de tourner la page et de commencer à parler des prochaines étapes. Je pense que nous avons tous les deux besoin de nous calmer un peu et ensuite nous aurons une discussion », conclut un Djokovic soucieux.