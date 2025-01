L’immense inquiétude pour Novak Djokovic

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi, Novak Djokovic a réussi à valider son ticket pour le dernier carré de l’Open d’Australie. Opposé à Carlos Alcaraz dans un choc attendu par beaucoup à Melbourne, l’ancien numéro 1 mondial est ressorti vainqueur après avoir pourtant perdu le 1er set. Mais Djokovic sera-t-il en capacité d’affronter Alexander Zverev ? Des questions se posent sur son état physique et même le Serbe a fait part de son inquiétude.

A 37 ans, Novak Djokovic est toujours là et pour cet Open d’Australie, il faut compter sur lui. Le Serbe l’a montré ce mardi en se débarrassant de Carlos Alcaraz. Avec cette victoire en 4 sets face à l’Espagnol, l’ancien numéro 1 mondial a assuré sa qualification pour la demi-finale qu’il jouera face à Alexander Zverev. Mais alors qu’il s’est imposé face à Alcaraz à Melbourne, Djokovic a aussi été touché à la cuisse gauche durant cette encontre. De quoi inquiéter pour la suite de son aventure en Australie ?

« Je vais être honnête, je suis préoccupé »

En conférence de presse après sa victoire face à Carlos Alcaraz, Novak Djokovic n’a pas échappé aux questions sur son état physique et sa blessure à la cuisse. Rapporté par Le Figaro, le Serbe s'est alors dit inquiet, confiant : « Je vais être honnête, je suis préoccupé. Pendant le temps mort, le médecin m'a strappé et donné des antidouleurs. Ils ont fait effet au bout de 20-30 minutes. Je devrais évaluer la situation demain (mercredi) au réveil, je ferai probablement l'impasse sur l'entraînement demain. (…) C'était une bataille d'une intensité folle. J'espère être physiquement capable de me déplacer librement et être prêt à jouer cinq sets ».

« Ça va être un défi à tous les points »

La question est donc de savoir dans quel état sera Novak Djokovic pour sa demi-finale face à Alexander Zverev. A propos de cette rencontre, il a expliqué, rapporté par L’Equipe : « Ça va être un défi à tous les points. Je vais jouer (Alexander) Zverev, qui est en grande forme et qui chasse son premier Grand Chelem. Il l'a déjà eu à portée de main. Je l'ai vu jouer, je me suis entraîné avec lui. Je pense que les conditions ici lui vont très bien. Il a un gros service et sur cette surface il est dangereux pour tout le monde ».