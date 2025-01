Les explications de Novak Djokovic après la dernière polémique

Opposé à Jiri Lehecka, Novak Djokovic a facilement validé son ticket pour les quarts de finale de l’Open d’Australie, où il affrontera d’ailleurs Carlos Alcaraz. Mais voilà que suite à sa victoire face au Tchèque, le Serbe a vivement été hué par le public à Melbourne. La raison ? Djokovic a refusé la traditionnelle interview d’après-match. Une décision étonnante qui a pourtant son explication.

Le choc des quarts de finale de l’Open d’Australie verra Carlos Alcaraz être opposé à Novak Djokovic. Le Serbe a rejoint l’Espagnol grâce à sa victoire face à Jiri Lehecka. Un succès simple en 3 sets pour l’ancien numéro 1 mondial. Mais voilà qu’il s’accompagne d’une polémique pour le moins inattendue. En effet, après chaque match, il est de tradition que le vainqueur accorde une interview sur le court. Le fait est que Djokovic a refusé de le faire après son succès. De quoi déclencher les sifflets du public venu le faire.

A few words about what happened on court. pic.twitter.com/jRof2npiwH