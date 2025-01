Tennis : «Un vrai cirque», la violente accusation sur la retraite de Nadal !

Pierrick Levallet

Le circuit ATP va devoir s’habituer à l’absence de Rafael Nadal. L’Espagnol a pris sa retraite après la Coupe Davis en novembre dernier, lorsqu’il a été éliminé par les Pays-Bas avec l’Espagne. La légende de 38 ans laisse donc un grand héritage derrière lui. Mais pour certains, Rafael Nadal aurait du prendre sa retraite bien plus tôt.

«Il était évident que Rafa n’était plus le même»

« Clairement, je ne suis pas Rafa, donc mon héritage sera beaucoup plus modeste. Mais ce qu’il s’est passé avec lui et Andy Murray, c’est un vrai cirque. Je ne trouve pas d’autre mot. Ces joueurs ont tout accompli. Même nous, les autres tennismen, les regardions avec admiration dans les vestiaires. Puis, un jour, on les voit vieillir, perdre leurs cheveux. Il était évident que Rafa n’était plus le même, et qu’il ne le redeviendrait jamais. C’est triste, en fait. Ce mot convient sans doute mieux que 'cirque' » a ainsi lâché le joueur de 27 ans au micro de la chaîne russe Match! TV.

Nadal bientôt de retour comme entraîneur ?

De son côté, Rafael Nadal n’a pas écarté son retour dans le monde du tennis après sa retraite. Comme Andy Murray, le vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem pourrait devenir entraîneur. « Ne jamais dire jamais. Il est trop tôt pour penser à ce genre de choses. J'ai juste besoin d'organiser ma vie. Pour l'instant, je ne me vois dans aucun projet de ce genre, mais je ne sais pas à quoi ressemblera ma vie dans un, deux ou trois ans » a confié Rafael Nadal récemment. À suivre...