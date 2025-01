Tennis : A la retraite, Rafael Nadal prépare déjà un retour légendaire ?

Thomas Bourseau

Ce ne serait qu’un simple au revoir de la part de Rafael Nadal au monde du tennis ? Officiellement retraité depuis la défaite de l’Espagne en Coupe Davis cet automne, l’Espagnol ne foulera plus aucun court en tant que joueur. Mais l’éventualité d’entraîner n’est visiblement pas une hypothèse à écarter de l’équation pour Nadal.

Le monde du tennis a perdu deux légendes en l’espace de deux ans. Fin 2022, Roger Federer annonçait sa retraite. L’homme aux 20 titres du Grand Chelem finissait sur une Laver Cup. Et deux ans plus tard, Rafael Nadal a lui aussi décidé de mettre sa raquette de côté. La légende de Roland-Garros, couronnée à Porte d’Auteuil à 14 reprises pour 22 Grands Chelems au total, n’était plus en pleine possession de ses moyens sur le plan physique ces dernières années. De quoi le pousser, en octobre dernier à se retirer.

« La réalité est que c’était des années difficiles, ces deux dernières surtout. Je ne pense pas avoir pu jouer sans limites. C’est une décision qui est évidemment difficile, qui m’a pris du temps à prendre, mais dans cette vie, tout a un début et une fin ».

«Le bon moment pour mettre un terme à ce qui a été une carrière longue»

Pour le Majorquin, il était important de terminer sur ses terres afin de boucler la boucle. C’est pourquoi la légende du tennis espagnol a pris la décision de relever un ultime challenge en quart de finale de Coupe Davis en novembre contre les Pays-Bas.

« Je pense que c’est le bon moment pour mettre un terme à ce qui a été une carrière longue et bien plus réussie que je n’aurais jamais pu l’imaginer, mais je suis très excité à l’idée que mon dernier tournoi soit la finale de la Coupe Davis et que je représente mon pays. Je pense que cela boucle la boucle, puisque l’une de mes premières grandes joies en tant que joueur de tennis professionnel a été la finale à Séville en 2004 ». Sans succès vu que l’équipe d’Espagne s’est faite éliminer engendrant donc le moment tant redouté par ses fans : sa retraite et son retrait du circuit ATP.

«Entraîneur ? Ne jamais dire jamais»

Toutefois, Rafael Nadal pourrait ne pas avoir fait ses adieux aux courts de tennis. En effet, comme Andy Murray et bien d’autres légendes de la balle jaune, Nadal serait susceptible de faire son come-back en tant qu’entraîneur. Pour Arab News, l’Espagnol a lâché ce message ces derniers jours. « Ne jamais dire jamais. Il est trop tôt pour penser à ce genre de choses. J'ai juste besoin d'organiser ma vie. Pour l'instant, je ne me vois dans aucun projet de ce genre, mais je ne sais pas à quoi ressemblera ma vie dans un, deux ou trois ans ». Le ton est donné, reste à savoir si cette hypothèse prendra forme à présent.