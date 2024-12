Tennis : «Étrange», Djokovic se lâche sur sa révolution

Alexis Brunet

Il y a quelque temps, Novak Djokovic a pris une grande décision pour la suite de sa carrière. Le Serbe a nommé le tout jeune retraité Andy Murray comme coach, afin de l’aider à retrouver la motivation et remporter de nouveaux trophées. Dernièrement, le Djoker s’est d’ailleurs confié sur cette nouvelle collaboration, qui lui paraît un peu étrange parfois.

Avec la retraite de Rafael Nadal, Novak Djokovic est donc le dernier représentant du Big 3 encore en activité. Le Serbe fait donc partie des vétérans et il va devoir lutter contre la jeune génération menée par Jannik Sinner ou bien Carlos Alcaraz, qui a faim de trophées et qui représente une concurrence très sérieuse.

Djokovic a décidé de prendre Andy Murray comme coach

Djokovic le sait, il est plus proche de la fin de sa carrière que du début, mais il souhaite toutefois rester compétitif. Le Serbe veut encore gagner des trophées et, pour cela, il a pris une grande décision. Alors qu’il était sans entraîneur, le Djoker a décidé il y a quelques semaines de nommer Andy Murray comme coach. L’Écossais vient de prendre sa retraite et il pourra donc apporter toute son expérience à l’actuel septième mondial.

« C’est un peu étrange »

Cette décision a étonné plus d’un observateur, car ce n’est pas très courant que deux joueurs de cette expérience, qui plus est anciens rivaux, s’associent. De l’avis de Novak Djokovic, cela est d’ailleurs toujours un peu étrange de devoir révéler certains de ses secrets à l’Écossais. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis. « C’est génial d’être du même côté du filet, c’est un changement intéressant étant donné qu’il a été l’un de mes plus grands rivaux. C’est un peu étrange pour moi de partager des idées sur ce que je ressens sur le court, certains de mes secrets, ce à quoi je pense, comment je vois mon jeu, avec quelqu’un qui a été l’un de mes plus grands rivaux, mais je suis très heureux et reconnaissant qu’il ait accepté de travailler avec moi, et en Australie, il est très méticuleux, dévoué et professionnel. »