Tennis : L’héritier de Djokovic, c’est lui !

Pierrick Levallet

Rafael Nadal et Roger Federer ayant déjà pris leur retraite, Novak Djokovic sait qu’il ne lui reste plus très longtemps avant de raccrocher également la raquette. C’est la fin d’une ère qui approche sur le circuit ATP. Matteo Berrettini a toutefois déjà identifié le digne héritier du joueur de 37 ans.

Le circuit ATP sera bientôt orphelin du Big 3. Rafael Nadal et Roger Federer ont déjà pris leur retraite. Novak Djokovic, lui, sait qu’il ne lui reste plus beaucoup de temps avant de raccrocher également la raquette. Le Serbe a connu une saison 2024 plutôt creuse, puisqu’il n’a remporté aucun tournoi majeur hormis les Jeux Olympiques de Paris. Nole espère donc réaliser une meilleure année 2025. Matteo Berrettini, lui, semble avoir déjà identifié celui qui remplacera le joueur de 37 ans à l’avenir.

Tennis : Djokovic prend une décision radicale, il dit tout https://t.co/I5GxfSwUPK pic.twitter.com/LJsQLafsiA — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

«Les matchs qu’ils perdent sont rares»

« Ce que Jannik fait excellemment, c’est ce que fait aussi Novak : ils vous emmènent jusqu’à vos limites, puis une fois qu’ils vous y ont emmené, ils ne disent pas ‘ok’, ils disent ‘eh bien, maintenant continuons comme ça pendant trois heures, voyons si tu peux tenir’. C’est quelque chose que très peu de gens font. Et à la fin, les matchs qu’ils perdent sont rares » a indiqué l’actuel 34e mondial dans des propos rapportés par We Love Tennis.

Jannik Sinner, le nouveau Djokovic ?

Si le tennis espagnol a Carlos Alcaraz comme successeur de Rafael Nadal, le remplaçant de Novak Djokovic pourrait donc se trouver en Italie. Du haut de ses 23 ans, Jannik Sinner a déjà remporté 2 tournois du Grand Chelem (l’Open d’Australie et l’US Open). Il pointe déjà en tête du classement ATP, loin devant Alexander Zverev et Carlos Alcaraz. L’Italien semble bien parti pour être l’un de ceux qui domineront le monde du tennis après Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic. À suivre...