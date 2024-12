Tennis : Comme Zidane, Nadal prépare un retour surprise ?

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane est l'exemple parfait d'une légende de son sport qui a également maîtrisé son art en tant qu'entraîneur. Et le tout, au Real Madrid, club qui a bercé l'enfance et qui stimule encore aujourd'hui la vie de Rafael Nadal. Le Majorquin a pris sa retraite en octobre dernier et n'a pas fermé la porte à une éventuelle reconversion au poste d'entraîneur de tennis. L'Espagnol marchait sur les traces d'illustres prédécesseurs. Tour d'horizon.

Rafael Nadal a annoncé en octobre dernier sa retraite du tennis tant redoutée par ses fans éparpillés aux quatre coins du monde. Ainsi, à l'occasion de la défaite de l'Espagne en quart de finale de la Coupe Davis contre les Pays-Bas au mois de novembre, Nadal a fait ses adieux au circuit professionnel après une carrière riche en titres et en émotions de 23 ans. Et maintenant ? Il est l'un des socios d'honneur du Real Madrid depuis 2011 et a dernièrement fait savoir qu'il se verrait bien en devenir le président un jour, lui qui est un amoureux du football et du club merengue. « Si vous me demandez si je serai heureux d’être président du Real Madrid, je vous répondrai oui. Bien sûr que je l’attends avec impatience, mais ce n’est pas prévu dans mon plan de vie. Si la vie m’en donne l’occasion et que les conditions sont réunies, assurément. J’aime beaucoup le football et le Real Madrid ».

Rafael Nadal : D'icône à entraîneur comme Zinedine Zidane ?

Rafael Nadal pourrait suivre les traces d'une légende du Real Madrid. L'iconique Zinedine Zidane, qui avait offert la neuvième Ligue des champions à la Casa Blanca en 2002 grâce à sa reprise de volée contre le Bayer Leverkusen, a vêtu le costume d'entraîneur à la fin de sa carrière. Et pas n'importe lequel : celui du Real Madrid où il a remporté deux Liga et trois Ligues des champions entre autres.

Invité à s'exprimer par le biais d'une interview pour Arab News au sujet d'une éventuelle reconversion en tant qu'entraîneur, Rafael Nadal n'a pas vraiment écarté cette hypothèse ces dernières heures. « Une carrière d'entraîneur ? Ne jamais dire jamais. Il est trop tôt pour penser à ce genre de choses. J'ai juste besoin d'organiser ma vie. Pour l'instant, je ne me vois dans aucun projet de ce genre, mais je ne sais pas à quoi ressemblera ma vie dans un, deux ou trois ans ».

Avant Rafael Nadal, d'illustres légendes de la balle jaune ont porté ce costume

Rafael Nadal compte 22 Grands Chelems à sa ceinture. Seul Novak Djokovic et ses 24 titres sont au-dessus de lui. Mais il fut un temps où Nadal dominait Djoko dans les Grands Chelems et au classement ATP. En 2014 par exemple, l'Espagnol a vu le Serbe lui passer devant grâce notamment à un changement d'entraîneur pour Nole qui engageait Boris Becker. La légende du tennis allemand n'est plus à présenter, elle qui est entrée au Hall of Fame en 2003 et qui a empilé les victoires en Grand Chelem à l'Open d'Australie, à Wimbledon et à l'US Open.

Outre Boris Becker, John McEnroe a lui aussi endossé le costume de coach. Ce fut avec Milos Raonic en 2016 avec qui il avait atteint la finale de Wimbledon perdue contre le local Andy Murray. McEnroe était un spécialiste du gazon puisqu'il avait été sacré en simple à Wimbledon à 3 reprises et en double par 5 fois.

Jimmy Connors, vainqueur de 8 tournois du Grand Chelem, s'est occupé de l'entraînement d'Andy Roddick qui avait alors atteint la finale de l'US Open grâce à son compatriote américain qui lui a notamment permis de mettre la main sur la Coupe Davis.

Ivan Lendl a gagné trois Grands Chelems sur quatre, à l'exception de Wimbledon. De quoi lui offrir le crédit nécessaire aux yeux d'Andy Murray pour l'entraîner en 2012.

Stefan Edberg a pour sa part pris la responsabilité de l'entraînement de Roger Federer en 2014 lorsque ce dernier peinait à retrouver le haut du classement ATP. En deux saisons sur le circuit, Federer s'est refait un nom aux côtés d'Edberg.

Rafael Nadal pourrait éventuellement faire partie de ces légendes du tennis à la fois bonnes sur le court que dans le rôle d'entraîneur.