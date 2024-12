Tennis : «Il est vraiment mauvais», Alcaraz se fait tacler !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur de deux nouveaux titres du Grand Chelem en 2024, Carlos Alcaraz a réussi à prouver un peu plus son talent. A seulement 21 ans, l'Espagnol est assurément le joueur le plus prometteur de sa génération. Pourtant, sa frustration lui joue parfois des tours sur les courts, et s'il est capable de produire un niveau de jeu sensationnel, il peut aussi multiplier les fautes.

Numéro 3 mondial au moment de démarrer cette saison 2025, Carlos Alcaraz a laissé Jannik Sinner triompher en 2024. En effet, l'Italien compte près de 4000 points d'avance sur ses poursuivants. L'Espagnol a globalement réussi à très bien jouer dans les plus grands rendez-vous, mais il n'a pas une régularité aussi impressionnante que l'Italien. Andrea Petkovic, ancienne 9ème joueuse mondiale, n'a pas hésité à le juger sur les moments où il joue moins bien.

« Il n’a pas de plan B »

Capable de jouer tous les coups à n'importe quel moment du match, Carlos Alcaraz doit aussi passer par des phases où son génie ne suffit plus. Il a aussi beaucoup d'options à chaque coup, ce qui le conduit parfois à faire le mauvais choix. « Il n’a pas de plan B, mais il est quand même Carlos Alcaraz, qui a gagné quatre Chelems. Il ne peut plus jouer une balle, il fait des doubles fautes, il rate, il n’arrive même pas à s’engager dans un rallye. Quand Carlos est mauvais, il est vraiment mauvais », déclare l'Allemande dans un podcast de Rennae Stubbs.

Alcaraz est meilleur que Sinner ?

En 2024, Carlos Alcaraz a tout de même réussi à stopper Jannik Sinner à trois reprises lors de leurs trois duels. Une statistique impressionnante, mais son irrégularité lui fait encore défaut. « Au plus haut niveau, c’est probablement le meilleur joueur. Il a battu trois fois Jannik Sinner, qui était le meilleur joueur de la saison. À son bas niveau, il peut encore perdre contre Jakub Mensik, et Jannik Sinner ne perdrait probablement pas contre Jakub Mensik », poursuit Petkovic.