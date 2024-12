Tennis : «Ce n'est pas de la magie», le calvaire de Djokovic va se poursuivre !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En terminant l'année 2024 à la 7ème place mondiale, Novak Djokovic a montré quelques limites. Le Serbe, qui n'a pas réussi à décrocher le moindre titre en Grand Chelem cette saison, s'est séparé de son ancien coach. Pour commencer 2025, c'est Andy Murray qui l'accompagnera. Une association qui en a surpris plus d'un. Mais attention, tout ne sera pas simple pour Djokovic, qui devra trouver de nouveaux automatismes avec son nouvel entraineur.

A 37 ans, Novak Djokovic s'apprête à démarrer une nouvelle saison dans des conditions inconnues. Le Serbe va devoir former un nouveau duo efficace avec Andy Murray, l'un de ses plus grands rivaux qui vient de prendre sa retraite et d'enfiler une nouvelle casquette d'entraîneur. Le Djoker aura certainement besoin de temps pour retrouver les sommets, comme l'explique Jérémy Chardy.

Une collaboration partie pour durer ?

Rivaux sur le court pendant de longues années, Novak Djokovic et Andy Murray sont également amis dans la vie. Les deux hommes entament donc une nouvelle collaboration pour cette nouvelle saison. Malgré son âge, le Serbe a encore du temps devant lui pour jouer à un très haut niveau au vu de sa forme physique. « Pour moi, ils vont faire les grands tournois ensemble pendant une année complète et si ça se passe bien, ils continueront. Quand on est athlète, on sait que rien n’est magique, donc ce n’est pas parce qu’Andy arrive qu’il va tout changer », déclare Jérémy Chardy, lui aussi devenu entraîneur après sa carrière, dans les colonnes de l'Express.

«Il faut six mois pour voir des améliorations»

En développant une belle relation avec Ugo Humbert sur la fin de sa carrière, Jérémy Chardy l'accompagne encore à l'heure actuelle. L'ancien 25ème joueur mondial prévient que la connexion entre le joueur et l'entraîneur ne se fait pas tout de suite. « Il faut six mois pour commencer à voir des améliorations et pour pouvoir travailler. Ce n’est pas de la magie, c’est un processus, il faut croire en ce processus, croire en la direction que l’on prend. S’ils (Djokovic et Murray) ont décidé de travailler ensemble, c’est qu’ils croient qu’ils peuvent faire quelque chose de vraiment bien ensemble » poursuit-il.