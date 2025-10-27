Tennis : Le nouveau Djokovic est annoncé en direct, c'est un phénomène !

Amadou Diawara

Ce dimanche, João Fonseca a remporté la finale de l'ATP 500 de Bâle face à Alejandro Davidovich Fokina. Interrogé lors de la cérémonie de remise des prix après sa défaite, le joueur espagnol n'a pas tari d'éloge à l'égard du prodige brésilien de 19 ans, n'hésitant pas à la comparer à Novak Djokovic.

La finale de l'ATP 500 de Bâle a eu lieu ce dimanche. Opposé à João Fonseca, Alejandro Davidovich Fokina s'est incliné en deux sets (6−3, 6–4). Lors de la cérémonie de remise de prix, le joueur espagnol 26 ans s'est totalement enflammé pour son bourreau. D'ailleurs, Alejandro Davidovich Fokina a affirmé que João Fonseca était le nouveau Novak Djokovic.

«Tu seras certainement le prochain Nole» « Tu as joué un tennis incroyable aujourd’hui (dimanche). Tu es l’incarnation même de ce sport. Tu as sans aucun doute un brillant avenir devant toi. Tu seras certainement le prochain Nole (Novak Djokovic) à battre Carlos (Alcaraz) et Jannik (Sinner), c’est sûr », a déclaré Alejandro Davidovich Fokina dans des propos rapportés par The Tennis Letter.